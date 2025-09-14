  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. В Тульской области проходит третий день голосования - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области проходит третий день голосования
Фото Избирательной комиссии Тульской области.

В Тульской области проходит третий день голосования

Явка избирателей по итогам первых двух дней составила 24,78%.

14 сентября в Тульской области открылись 217 избирательных участков. Начался третий (основной) день голосования. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.

Проголосовать можно на избирательных участках — они будут работать до 20.00, или на дому, обратившись до 14.00 в участковую избирательную комиссию. 

Напомним, в регионе проходят дополнительные выборы депутата Тульской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (Арсеньевский, Белевский и Суворовский районы) и еще 7 избирательных кампаний муниципального уровня в городе Богородицке, МО Правобережное Белевского района, Веневском, Воловском, Дубенском, Куркинском и Плавском муниципальных округах. 

Явка избирателей по итогам первых двух дней составила 24,78%.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 11:05 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
выборы
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Соревнования «Сила Тулы-2025» определили новых чемпионов
Соревнования «Сила Тулы-2025» определили новых чемпионов
Глава администрации Тулы в День города спел на сцене вместе с группой ViVa
Глава администрации Тулы в День города спел на сцене вместе с группой ViVa
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.