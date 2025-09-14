В Тульской области проходит третий день голосования

Фото Избирательной комиссии Тульской области.

14 сентября в Тульской области открылись 217 избирательных участков. Начался третий (основной) день голосования. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.

Проголосовать можно на избирательных участках — они будут работать до 20.00, или на дому, обратившись до 14.00 в участковую избирательную комиссию.

Напомним, в регионе проходят дополнительные выборы депутата Тульской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 (Арсеньевский, Белевский и Суворовский районы) и еще 7 избирательных кампаний муниципального уровня в городе Богородицке, МО Правобережное Белевского района, Веневском, Воловском, Дубенском, Куркинском и Плавском муниципальных округах.

Явка избирателей по итогам первых двух дней составила 24,78%.