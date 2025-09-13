Дмитрий Миляев вручил знаки отличия тулякам-победителям фестивалей ГТО

Фото Дмитрия Дзюбина.

Награды получил 71 житель Тульской области. Это особенно символично в День Тульской области.

13 сентября, в День города-героя Тулы и области, губернатор Дмитрий Миляев наградил жителей региона знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — это спортивные испытания, в котором принимают участие люди всех возрастов, начиная с шести лет. Программа состоит из 18 ступеней, которые разделены на возрастные группы. Для каждой из них есть перечень упражнений с результатами. Также различаются женский и мужской варианты тестирования. За успешное выполнение нормативов НТО участникам выдают знак отличия. Он может быть золотым, серебряным или бронзовым в зависимости от результата.

Присвоение Знака отличия комплекса ГТО рассматривается не только в качестве подтверждения успешного прохождения нормативов, но и как личностно значимое достижение, символизирующее целеустремлённость, дисциплину и внутреннюю уверенность в собственных возможностях.

В субботу губернатор вручил 71 знак отличия. В числе награжденных — юные участники регионального фестиваля «Крошка-ГТОшка».

Золотого знака отличия была удостоена семья Коршуновых:

Максим Владимирович — старший оперуполномоченный по Щекинскому района, ветеран боевых действий (10 ступень),

Юлия Александровна — специалист по закупкам Щекинской районной больницы (9 ступень),

Полина Максимовна — ученица средней школы № 7 Щекино (средняя ступень).

Одним из самых возрастных участников стал 70-летний Владимир Чугунов из Болохово. Спортом он занимается с самого детства, любит лыжи и регулярно подтягивается. Личный рекорд его — 28 подтягиваний.

Дмитрий Миляев отметил, что движению ГТО уже почти сто лет. Оно зарождалось еще в 1930 году.

— Движение ГТО возобновлено в 2014 году по инициативе Президента Владимира Путина. С каждым годом у нас растет количество участников. Сегодня мы отметили заслуги жителей, которые сдали нормативы ГТО достойно. Спорт — это не только здоровье, не только физическая подготовка, но и воспитание характера и патриотизма, — подчеркнул глава региона.

Губернатор выразил уверенность в том, что движение «Готов к труду и обороне» в Тульской области будет развиваться, привлекая все больше сторонников здорового образа жизни.

— В День города Тулы, студенты нашего Тульского государственного университета в рамках Всероссийского фестиваля ГТО отстаивают спортивную честь региона. Давайте пожелаем им удачи, пусть у них все получится, — сказал Дмитрий Миляев.

Напомним, с 2025 года жители Тульской области могут воспользоваться налоговым вычетом. Он предоставляется гражданам, которые в 2025 году впервые награждены знаком отличия ГТО или повторно сдали нормативы и подтвердили полученный ранее знак. Размер вычета составляет 18 000 рублей за год.

Выпускники старших классов могут получить от 1 до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за успешное выполнение нормативов ГТО. Сколько конкретно — вузы определяют самостоятельно.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» популяризирует здоровый образ жизни среди граждан Тульской области, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В настоящее время комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется во всех 26 муниципальных образованиях региона. На территории 21 из них установлено 23 специализированные спортивные площадки. До 2027 года будут установлено ещё 9 спортивных площадок комплекса ГТО:

в 2026 году — 5 площадок (Тула, Чернь, п. Тёплое, Суворов, п. Куркино);

в 2027 году — 4 площадки (Новомосковск, Щёкино, Алексин, п. Славный).

Ежегодно в Тульской области проводятся «Школьное ГТО», «Крошка ГТОшка» (для воспитанников детских садов и первоклассников); «Студенческая осень». В 2024 году в V Всероссийском фестивале ГТО среди студентов сборная команда Тульской области заняла 8 место в общекомандном зачёте, завоевав 6 медалей в индивидуальных дисциплинах.

В ІХ Всероссийском фестивале ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций команда Тульской области заняла 7 место в командном зачёте и получила 5 медалей в индивидуальных дисциплинах.

В этом году фестиваль, приуроченный к празднованию 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит с 9 по 16 сентября в Республике Ингушетия. Наш регион представляет команда Тульского государственного университета, которая стала победителем регионального этапа. Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций пройдет с 23 сентября по 16 октября.

За период функционирования комплекса на территории Тульской области участие в испытаниях приняли более 120 000 жителей региона, при этом 102 406 граждан стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО. В 2024 году число граждан, получивших знаки ГТО составило 30 883 человека: золотой знак — 14 439, серебряный знак — 8 446 и бронзовый — 7 998.