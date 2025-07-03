Своих не бросаем: «Единая Россия» передала очередную партию гуманитарного груза 106-й дивизии

В этот раз бойцам передали стройматериалы, автозапчасти, кабели, генераторы, бензопилы и системы связи общей стоимостью более 8 млн рублей.

По поручению губернатора Тульской области, при поддержке социальных партнеров партии в рамках народной программы и проекта «Своих не бросаем» региональное отделение «Единой России» собрало новую партию гуманитарного груза для военнослужащих Тульской воздушно-десантной дивизии.

Сегодня представители «Единой России» совместно с социальными партнерами и молодогвардейцами приехали в 106-ю гвардейскую воздушно-десантную тульскую дивизию, чтобы вручить технику бойцам. Часть груза привезли на военный плац, а часть отправится сразу в дивизионный тыл.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», сенатор РФ Николай Воробьев отметил, что в Тульской области создана эффективная система поддержки участников боевых действий на всех этапах. Это касается, как сбора и отправки гуманитарных грузов, так и адаптации военнослужащих после службы, помощи семьям бойцов.

По словам губернатора Дмитрия Миляева в регионе выстроено постоянное взаимодействие с воинскими частями, где служат туляки, поэтому просьбы командиров подразделений выполняются качественно и оперативно.

«Поводом для сегодняшнего визита, в первую очередь, послужило награждение нашей дивизии орденом Суворова. Мы все гордимся нашей Тульской дивизией и ее боевой историей. По поручению Губернатора Тульской области „Единая Россия“ постоянно занимается оказанием помощи и отправкой гумконвоев. Сегодня здесь гуманитарный груз представлен не весь, многое сразу пошло на передовую. Здесь все то, что необходимо ребятам для исполнения боевых задач. Груз сформирован в кратчайшие сроки с помощью социальных партнеров — предпринимателей и предприятий области», — сказал Николай Воробьев.

Систематически помощь бойцам оказывает первый зампред Тульской городской Думы Евгений Смолянинов, который в этот раз также принял активное участие в сборе груза:

«Наши бойцы на передовой сейчас отстаивают интересы нашей великой Родины, рискуя жизнью, здоровьем. Мои коллеги-предприниматели не остаются в стороне: узнают о потребностях, собирают груз, привозят на передовую, встречаются с ребятами и совместными усилиями решают все вопросы. Мы все вместе общими усилиями должны реализовывать все те цели и задачи, которые ставит президент. Тем более, нас так поддерживает наш Губернатор», — сказал депутат.

Одним из постоянных социальных партнеров, которые активно участвуют в сборе гуманитарных конвоев, является бывший военнослужащий 106-й дивизии ВДВ, ныне предприниматель Дмитрий Попов.

«После прохождения срочной военной службы у меня остались очень теплые воспоминания о моих сослуживцах, командирах. Со многими из них я продолжаю взаимодействие. Я очень рад, что есть возможность оказывать такую помощь. Когда получаешь в ответ видео или звонок с места проведения спецоперации, искренне радуешься, что помог, доставил людям радость, приблизил Победу, а иногда и спас чью-то жизнь!», — поделился он.