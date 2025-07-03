Тульские школьники поедут на финал конкурса «Большая перемена»

Фото Алексея Пирязева.

Объявлены финалисты шестого сезона конкурса «Большая перемена» среди школьников 5-7-х классов. Порядка 700 ребят после успешного выполнения заданий дистанционного этапа отправятся на финал. Он пройдет в Международном детском центре «Артек» с 27 по 31 июля.

Ребята встретятся с экспертами из разных сфер деятельности, выполнят финальные конкурсные задания, а также посетят полезную образовательную программу.

Как сообщает министерство образования Тульской области, наш регион представят такие ребята:

Владислав Малевский, семиклассник гимназии № 1 г. Тулы,

Владислав Загуменый, пятиклассник новомосковского лицея,

Владислав Ельтищев, семиклассник Веневского центра образования № 2 им. Маршала В. И. Чуйкова.

По итогам заключительного этапа станет известно 300 победителей, которые получат главный приз — возможность отправиться в образовательное железнодорожное «Путешествие мечты» от Москвы до Владивостока и обратно с остановками в крупных городах России.

Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров.