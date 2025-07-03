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Тульские школьники поедут на финал конкурса «Большая перемена»
Фото Алексея Пирязева.

Тульские школьники поедут на финал конкурса «Большая перемена»

Имена финалистов назвало министерство образования региона.

Объявлены финалисты шестого сезона конкурса «Большая перемена» среди школьников 5-7-х классов. Порядка 700 ребят после успешного выполнения заданий дистанционного этапа отправятся на финал. Он пройдет в Международном детском центре «Артек» с 27 по 31 июля.

Ребята встретятся с экспертами из разных сфер деятельности, выполнят финальные конкурсные задания, а также посетят полезную образовательную программу.

Как сообщает министерство образования Тульской области, наш регион представят такие ребята:

  • Владислав Малевский, семиклассник гимназии № 1 г. Тулы,
  • Владислав Загуменый, пятиклассник новомосковского лицея,
  • Владислав Ельтищев, семиклассник Веневского центра образования № 2 им. Маршала В. И. Чуйкова.

По итогам заключительного этапа станет известно 300 победителей, которые получат главный приз — возможность отправиться в образовательное железнодорожное «Путешествие мечты» от Москвы до Владивостока и обратно с остановками в крупных городах России. 

Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров.

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Фотограф:
сегодня, в 17:06 0
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