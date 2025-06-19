В Тульской области построят современное станкостроительное предприятие

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

19 июня на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Дмитрий Миляев, генеральный директор ООО «Энергомаш» Денис Пашков и генеральный директор ООО «Иствестпарт» Евгений Миронов подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предполагает создание в Тульской области нового современного предприятия в станкостроительной отрасли. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей, будет создано порядка 20 рабочих мест.

— «Энергомаш» — наш надежный партнер и яркий пример развития крупных инвестиционных проектов в благоприятной среде. «Иствестпарт» — компания с многолетним опытом работы в сфере поставки продукции машиностроительной отрасли из Китая в Россию. Правительство региона обеспечит создание всех условий для успешной реализации этого проекта, — подчеркнул Дмитрий Миляев.