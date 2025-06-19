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В центре Тулы появился самый зеленый перекресток
Фото Дмитрия Дзюбина.

В центре Тулы появился самый зеленый перекресток

На пересечении улицы Советской и Красноармейского проспекта озеленяют территорию.

Оживленный видовой перекресток стал теперь, пожалуй, самым озелененным местом в городе. Здесь завершаются работы по высадке более 850 растений.

Работы идут весь месяц, в три этапа: сначала подготовили земельный участок, потом завезли посадочный материал и сформировали зелёные насаждения на местности согласно эскизному проекту. Те растения, которые были посажены на перекрестке раньше, тоже задействовали в общей композиции.

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Сейчас последний этап: высадка деревьев, кустарников, луговых трав, потом — посев семян газонной травы. Оформление приурочено в том числе к Всероссийской акции «Марафон зелёных дел». Работы завершатся 20 июня.

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Заместитель начальника управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева рассказывает:

— Здесь будут расти хвойные и лиственные породы деревьев: можжевельник, туи, сосны, голубые ели, березы, ивы, лиственные породы кустарников и луговых трав — всего около 850 штук. Одних только хвойников более 60! Луговые травы — мискантус — высаживаем в горшках, они не будут разрастаться, а будут набирать объем. Впервые в Туле мы посадили иву пурпурную Пендула и березы Юнги — такого в Туле еще не было.

По словам Татьяны Матвеевой, эскиз ландшафта на этом участке разработали тульские дизайнеры. Они же определили породный ассортимент, состав и необходимое количество растений.

К озеленению этой территории в центре города привлечены социальные партнёры, которые помогли в закупке посадочного материала и приняли участие в высадке зелёных насаждений.

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В посадке растений принимал участие глава администрации Тулы Илья Беспалов.

— Сегодня мы проводим замечательную акцию — озеленяем один из самых главных видовых перекрестков Тулы — пересечение улицы Советской и Красноармейского проспекта. Мы высадили здесь более 850 деревьев и кустарников — хвойные, лиственные, луговые травы. В этом нам помогают наши социальные партнеры, которые также считают своим долгом украшать родной город. В посадке участвуют школьники, волонтеры. Уверен, этот уголок будет одним из самых красивых в городе. Я приглашаю всех туляков присоединиться к озеленению Тулы!

 

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Игорь Хлибко, директор департамента технадзора и экологии компании «Комус»:

— Это историческое место в самом центре Тулы стало площадкой для нашей совместной с администрацией города экологической акции. Мы присоединились к ней в рамках нашего большого проекта «Зелёный город», который наша компания развивает не первый год. Здесь мы посадили огромное количество хвойников и других вечнозеленых растений. И мы с удовольствием наблюдаем, как жители Тулы присоединяются к озеленению. Ведь все хотят, чтобы их город стал зеленым и экологичным! Важно, что сегодня с нами растения сажают дети. Это очень символично, потому что эти деревья будут расти вместе с ними, это символизирует преемственность и патриотизм. И я благодарю Илью Ильича Беспалова за идеи, помощь и содействие в таком важном деле. 

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Еще одним социальным партнером акции стала компания «К-холдинг». HR-директор Ярослава Белкина рассказывает:

— Мы стараемся принимать участие в таких социальных проектах. Озеленять часть центральной улицы города приехали наши сотрудники, их дети, наши подопечные — дети из подшефных организаций. Это очень важно — привить юному поколению привычку вкладываться в родной город, делать его лучше.

Работы по озеленению планируют завершить уже завтра, 20 июня.

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сегодня, в 17:49 +1
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