В Тульской области модернизируют производственные мощности крупной птицефабрики

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя Правительства — министр сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области Алексей Степин и коммерческий директор АО «Тульская птицефабрика» Георгий Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает реконструкцию и модернизацию птицефабрики «Тульская» с увеличением объема производства до 700 млн яиц в год.

— Птицеводство обеспечивает продовольственную безопасность страны, в том числе за счет производства яйца. Тульская область входит в регионы — лидеры по его производству. А птицефабрика «Тульская» входит в топ-20 крупнейших производителей страны. Уверен, подписанное соглашение позволит значительно расширить производство фабрики и поможет повысить конкурентоспособность агропромышленного комплекса Тульской области, — сказал министр сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области Алексей Степин.