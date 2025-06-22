  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области модернизируют производственные мощности крупной птицефабрики - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области модернизируют производственные мощности крупной птицефабрики
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области модернизируют производственные мощности крупной птицефабрики

Инвестиции в проект составят порядка 1 млрд рублей, будет создано 60 новых рабочих мест.

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя Правительства — министр сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области Алексей Степин и коммерческий директор АО «Тульская птицефабрика» Георгий Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает реконструкцию и модернизацию птицефабрики «Тульская» с увеличением объема производства до 700 млн яиц в год.

— Птицеводство обеспечивает продовольственную безопасность страны, в том числе за счет производства яйца. Тульская область входит в регионы — лидеры по его производству. А птицефабрика «Тульская» входит в топ-20 крупнейших производителей страны. Уверен, подписанное соглашение позволит значительно расширить производство фабрики и поможет повысить конкурентоспособность агропромышленного комплекса Тульской области, — сказал министр сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области Алексей Степин.

Сюжет: ПМЭФ-2025
Дмитрий Миляев прокомментировал выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2025
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев прокомментировал выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2025
сегодня, в 13:00, 25 721 -2
Дмитрий Миляев презентовал Геннадию Зюганову стенд Тульской области
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев презентовал Геннадию Зюганову стенд Тульской области
20 июня, в 14:15, 12 1038 -6
В Тульскую область будут привлекать туристов с домашними питомцами
Жизнь Тулы и области
В Тульскую область будут привлекать туристов с домашними питомцами
20 июня, в 13:07, 24 1185 2
Дмитрий Миляев подвел итоги первого дня работы тульской делегации на ПМЭФ-2025
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев подвел итоги первого дня работы тульской делегации на ПМЭФ-2025
19 июня, в 22:24, 21 1608 0

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:00 0
Другие статьи по темам
Событие
птицефабрикамодернизацияПМЭФ-2025
Люди
Алексей Степин
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Стартап студентки из Тульской области вошел в число лучших на конкурсе «Стартап как диплом»
Стартап студентки из Тульской области вошел в число лучших на конкурсе «Стартап как диплом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.