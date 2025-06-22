Дмитрий Миляев прокомментировал выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2025

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 июня Президент России принял участие в пленарном заседании форума. Тема этого года — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал выступление Президента:

— Президент обозначил шаги, которые предстоит сделать в экономике в ближайшее время и поставил перед нами важные задачи. Необходимо структурировать экономику по-новому, обеспечить высокую заработную плату. Для этого мы будем создавать высокопроизводительные, современные, новые производства и рабочие места, готовить квалифицированных специалистов. Соответствующие Соглашения мы подписали на ПМЭФ-2025.

Тульская область активно работает в этих направлениях. В нашем регионе уровень безработицы составляет 0,1%. При этом потребность предприятий в кадрах за 5 лет выросла в 1,5 раза. Мы системно внедряем новые меры поддержки, ведем комплексную работу с тульскими вузами, реализуем региональные программы, направленные на привлечение кадров.

Президент поставил важную цель — повысить туристическую привлекательность и создать необходимую инфраструктуру. Ранее мы говорили о новых маршрутах и брендинге, а теперь это полноценная отрасль с акцентом на инфраструктуру. В Тульской области туризм развивается динамично. Это одно из приоритетных направлений работы Правительства региона. На форуме мы подписали ряд соглашений, которые направлены на развитие туристического потенциала региона. Так, в регионе появятся современные гостиницы и отели, круглогодичный экокурорт, а еще в Тульскую область можно будет приехать с домашними питомцами.

Владимир Путин также сказал о развитии креативных индустрий. В Тульской области уже есть успешные примеры, которые стали визитной карточкой не только Тулы, но и всей страны: это творческий индустриальный кластер «Октава», городское пространство «Искра», музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник им. В. Д. Поленова и «Куликово поле».

Президент отметил, что для технологического развития страны ключевым инструментом станут национальные проекты по обеспечению технологического лидерства. В Тульской области при поддержке Минобрнауки России и АО «Высокоточные комплексы» на базе Тульского государственного университета в прошлом году открыли Передовую инженерную школу «Интеллектуальные оборонные системы».

Также в этом году планируем запустить НПЦ БАС «ТулаДрон» — центр, который станет одним из 10 крупнейших в стране и обеспечит разработку и выпуск изделий и их компонентов БПЛА различной сферы применения.

Кроме того, наш регион — один из лидеров страны по цифровизации здравоохранения. В прошлом году мы стали лауреатом национальной премии в области искусственного интеллекта за достижения в области здравоохранения.

В выступлении Владимир Путин обозначил ключевые цели нашей работы. Правительство Тульской области приложит все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи, направленные на социально-экономическое развитие региона и страны.