Дмитрий Миляев презентовал Геннадию Зюганову стенд Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор рассказал о развитии оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и автомобилестроения в регионе.

20 июня на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ Геннадий Зюганов посетил стенд Тульской области.

Губернатор Дмитрий Миляев презентовал Геннадию Зюганову выставочную экспозицию и рассказал о подписанных соглашениях и проведенных встречах. Кроме того, глава региона сообщил о развитии оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и автомобилестроения.

Также Дмитрий Миляев и Геннадий Зюганов обсудили помощь жителям приграничных областей. Глава региона отметил, что в настоящее время дети из Курской и Белгородской областей отдыхают в оздоровительных лагерях Тульской области.