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Дмитрий Миляев презентовал Геннадию Зюганову стенд Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев презентовал Геннадию Зюганову стенд Тульской области

Губернатор рассказал о развитии оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и автомобилестроения в регионе.

20 июня на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ Геннадий Зюганов посетил стенд Тульской области.

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Губернатор Дмитрий Миляев презентовал Геннадию Зюганову выставочную экспозицию и рассказал о подписанных соглашениях и проведенных встречах. Кроме того, глава региона сообщил о развитии оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства и автомобилестроения. 

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Также Дмитрий Миляев и Геннадий Зюганов обсудили помощь жителям приграничных областей. Глава региона отметил, что в настоящее время дети из Курской и Белгородской областей отдыхают в оздоровительных лагерях Тульской области.

Сюжет: ПМЭФ-2025
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