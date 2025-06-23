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На ПМЭФ-2025 Тульская область подписала соглашений на общую сумму более 166 млрд рублей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На ПМЭФ-2025 Тульская область подписала соглашений на общую сумму более 166 млрд рублей

Одно из наиболее крупных подписано с компанией «Полипласт» о строительстве в регионе производства высокомолекулярных полимеров.

23 июня на оперативном совещании губернатор Дмитрий Миляев подвел итоги работы тульской делегации на XXVIII Петербургском экономическом форуме.

— Подписано 27 инвестиционных соглашений на общую сумму более 166 млрд рублей в сферах промышленности, химии, автомобилестроения, сельского хозяйства, туризма и др. География реализации проектов охватывает 14 из 26 муниципальных образований региона. Этот год стал для нас рекордным по объему инвестиций в рамках заключенных соглашений. Также было подписано 13 соглашений о сотрудничестве, в том числе касающихся развития спортивной инфраструктуры, сферы гостеприимства, поддержки возможности для личностной и профессиональной самореализации граждан. Считаю, что Тульская область была представлена на форуме на высоком уровне, — сказал Дмитрий Миляев.

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Одно из наиболее крупных соглашений подписано с компанией «Полипласт» о строительстве в Тульской области производства высокомолекулярных полимеров. Сумма инвестиций составит порядка 70 миллиардов рублей. Еще одно соглашение с компанией «Полипласт» на 1,5 млрд рублей касается развития хоккейного и следж-хоккейного видов спорта в регионе.

Был проведен ряд переговоров как с коммерческими, так и с государственными структурами.

Губернатор принял участие в панельных сессиях. На сессии «Будущее спортивных федераций: зачем нужны частные инвестиции» Дмитрий Миляев как председатель комиссии Госсовета по физической культуре и спорту отметил недостаточность имеющейся в России инфраструктуры адаптивного спорта для массового вовлечения лиц с ограниченными возможностями. Была достигнута договоренность о совместном привлечении средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников для развития инфраструктуры. В рамках сессии «Кадры для роста: пути и решения» глава региона рассказал, как Тульская область взаимодействует с учебными заведениями, чтобы решить вопрос кадрового дефицита.

Дмитрий Миляев поручил заместителю председателя правительства Тульской области Павлу Татаренко

  • обеспечить качественное сопровождение всех проектов;
  • до 1 сентября совместно с Корпорацией развития и главами администраций муниципальных образований провести встречи с инвесторами по вопросам оказания содействия в реализации проектов;
  • до 1 октября совместно с профильными органами власти обеспечить утверждение инвесторами дорожных карт по реализации проектов.
Сюжет: ПМЭФ-2025
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