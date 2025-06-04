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В Туле обсудят идею созданию городской электрички по аналогии с МЦД
Фото из архива Myslo

В Туле обсудят идею созданию городской электрички по аналогии с МЦД

Для определения целесообразности проекта региональный минтранс изучит пассажиропоток.

В Тульской области состоялось заседание общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Вместе с представителем РЖД и активистами движения «Свободная Тула» члены общественного совета повторно рассмотрели вопрос о городской электричке. Ранее минтранс скептически воспринял эту идею. Кстати, вот так выглядит предлагаемый инициативными туляками маршрут:

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– Сложностей много, возражений тоже, но категорического «нет» не звучало, – прокомментировал итоги заседания один из авторов идеи туляк Артём Замотин. Договорились, что нужно обстоятельно исследовать пассажиропоток. Только после этого возвращаться к обсуждению. Обсуждали и строительство платформы около ТРЦ «Макси» (она и без городской электрички нужна), и возможность продления маршрута до Щекино. 

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