В Туле обсудят идею созданию городской электрички по аналогии с МЦД

В Тульской области состоялось заседание общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Вместе с представителем РЖД и активистами движения «Свободная Тула» члены общественного совета повторно рассмотрели вопрос о городской электричке. Ранее минтранс скептически воспринял эту идею. Кстати, вот так выглядит предлагаемый инициативными туляками маршрут:

– Сложностей много, возражений тоже, но категорического «нет» не звучало, – прокомментировал итоги заседания один из авторов идеи туляк Артём Замотин. Договорились, что нужно обстоятельно исследовать пассажиропоток. Только после этого возвращаться к обсуждению. Обсуждали и строительство платформы около ТРЦ «Макси» (она и без городской электрички нужна), и возможность продления маршрута до Щекино.