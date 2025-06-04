Вниманию пчеловодов! В пяти районах Тульской области поля будут обрабатывать пестицидами

Фото: agroeco.tularegion.ru

Рекомендуется соблюдать меры предосторожности и не выпускать пчёл из ульев до завершения работ.

В Киреевском районе в четверг, 5 июня, с 20.00 до 5.00, будет проводиться химическая обработка сельхозугодий, расположенных в районе трассы «Тула-Новомосковск» (слева по направлению из Тулы в районе д. Криволучье).

В Ясногорском районе обработка полей химикатами будет проходить с 4 по 8 июня, владельцам пасек рекомендуется изолировать пчёл в ульях на срок от четырёх до шести суток. Химикаты будут распыляться районе следующих населённых пунктов: с. Горшково, с. Денисово, д. Картасеньевское лесничество, д. Бураково, д. Бурдуково, д. Адашево, д. Горчаково, д. Екатериновка, д. Троицкое, д. Квашнино, с. Потетино, с. Студенец.

В Веневском районе обработка химикатами будет проходить по ночам с 1 по 17 июня. В зону обработки попадут следующие населённые пункты: Богоявленка, Дедиловские Выселки, Засечный, Рассвет, Теребуш, Борщевое, Колодезное, Борзовка, Богородицкое, Кукуй, Торбеевка, Масловка, д. Грицово, пос. Грицовский, Первомайский, Прохоровка, Богдановка, Городенец, Лопатино, Тёплое, Михайловка, Правда, Акульшино, Докторово, Ивановское, Жуково, Прилипки, Воейково, Татарники, Бельковский, Алексинцево, Карники, Крюково, Теребуш, Октябрьский, Ананское, Дьяково, Бобровка, Малая Связьма, Большая Связьма, Кукуй, Торбеевка, Масловка, Сергиево.

В Щекинском районе работы пройдут с 5 по 17 июня. Пестицидами будут опрысканы поля, расположенные рядом с д. Новые Выселки, п. Дружба, п. Садовый, п. Майский, д. Городна, д. Шевелевка, д. Косое, д. Щекино, д. Ягодное, п. Социалистический, ст. Мостовая, д. Кутеповка, д. Хмелевец Быстрый, д. Выглядовка.

В Богородицком районе, с 5 по 12 июня, в вечерние и ночные часы будут обрабатываться посевы в районе с. Малевка, с. Папоротка, с. Бахметьево, д. Владимировка.

Подробные координаты обрабатываемых химией участков и телефоны ответственных лиц можно найти на сайте Министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области.