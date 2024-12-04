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Активисты предлагают запустить в Туле городские электрички
Фото Юлии Королевой

Активисты предлагают запустить в Туле городские электрички

Они уверены, что этот вид транспорта окажется востребованным.

Активисты движения «Свободная Тула» предложили землякам оценить идею запуска в оружейной столице городских электричек. Этот вид транспорта очень популярен в Германии – там он называется s-bahn.

«Допустим человек живет на Зеленстрое или Косой горе и хочет добраться до Криволучья или ТЦ Макси на общественном транспорте и желательно за 20-25 минут в час пик. Тут ему поможет s-bahn! Для него нужны ЖД-пути проходящие в городской черте, подвижной состав, промежуточные платформы и конечные станции», – пишут авторы идеи.

По мнению общественников, в Туле уже есть железнодорожные пути и конечные станции – «Криволучье», «Тула-1» и «Ясная Поляна». В качестве подвижного состава предлагаются дизельные рельсовые автобусы РА2.

Активисты «Свободной Тулы» уже разработали первый маршрут для городских электричек и назвали его «Тульская излучина». По плану, он соединит ст. «Криволучье» со ст. «Ясная Поляна». На маршруте длиной около 25 км будут предусмотрены следующие остановки:

ст. «Криволучье» – пл. ТЦ Макси (надо строить) – ст. «Тула-3» Ряжский вокзал – пл. Малые Гончары (надо строить) – ст. «Тула-1» Московский вокзал – пл. Серебровка (надо строить) – ст. «Тула-2» – пл. им. Генерала Маргелова (надо строить) – пл. Косая Гора – ст. «Ясная Поляна (Козлова засека)».

Общественный совет при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Тульской области рассмотрит вопрос введения городских электричек 5 декабря. Заседание пройдёт по адресу: Хлебная пл., д. 7, начало в 11.00.

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