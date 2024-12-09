Минтранс не стал рассматривать идею о городских электричках в Туле

Фото Юлии Королевой.

«Свободная Тула» предложила идею развития городской электрички. Этот вид транспорта — s-bahn — популярен, например, в Германии.

В Туле уже есть ж/д пути и конечные станции — Криволучье, Тула-1, Ясная Поляна. В качестве подвижного состава предлагаются дизельные рельсовые автобусы РА2. Тулякам легко будет добираться с Зеленстроя или Косой Горы до Криволучья или ТРЦ «Макси».

Эту идею активисты планировали вынести на обсуждение на общественном совете при минтрансе 5 декабря. И тема значилась в повестке. Однако, по словам общественников, от минтранса на заседание совета никто не пришел. Через представителя передали, что городские электрички рассматривать не хотят, и вовсе на собрание не пришли.

Напомним, общественники придумали даже первый маршрут для городских электричек «Тульская излучина» длиной 25 км. Он соединил бы станцию Криволучье со станцией Ясная Поляна. Предусмотрели и остановки: ст. Криволучье — пл. ТРЦ «Макси» (надо строить) — ст. Тула-3 Ряжский вокзал — пл. Малые Гончары (надо строить) — ст. Тула-1 Московский вокзал — пл. Серебровка (надо строить) — ст. Тула-2 — пл. им. Генерала Маргелова (надо строить) — пл. Косая Гора — ст. Ясная Поляна (Козлова засека).