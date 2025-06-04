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В Тульской области почти неделю ищут двух 16-летних подростков

В Тульской области почти неделю ищут двух 16-летних подростков

Тимофей Жугаров и Яна Кулешова пропали 29 мая и могут находиться в любом муниципалитете региона.

Волонтёры отряда «ЛизаАлерт» просят земляков помочь в поисках 16-летних подростков из Киреевска, о которых ничего не известно с 29 мая.

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Приметы Яны Кулешовой: рост 155 см, нормального телосложения, волосы тёмно-каштанового цвета, глаза карие. Одежда: белая футболка, серо-белая пятнистая длинная юбка, белые кроссовки.

Приметы Тимофея Жугарова: рост 172 см, нормального телосложения, обрит наголо, глаза карие. Одежда: чёрная футболка, черные джинсы с белым рисунком, светлые кроссовки, чёрная кепка.

Видели пропавших? Звоните 8(800)700-54-52 или 112!

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