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К тульским детям на праздник летом пришли Дед Мороз и Снегурочка
Фото Катерины Беловой и Оксаны Тихоновой.

К тульским детям на праздник летом пришли Дед Мороз и Снегурочка

Такой сюрприз стал возможен благодаря новой идее креативной команды общественной организации «Мы вместе».

Уже много лет организация «Мы вместе», объединившая десятки семей, воспитывающих особых детей, реализует в Тульской области такой проект, как «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко!». Каждый декабрь в группе соцсети «ВКонтакте» размещают фотографии детей с ограниченными возможностями здоровья, которые были бы счастливы обрести новых друзей, принять участие в новогоднем празднике у ёлки и получить подарок. Стать волшебником в эти предновогодние дни может каждый. Проект уже имеет огромный успех в регионе, но волшебники решили пойти дальше. 

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Они посетовали на то, что очень жалко, что такой замечательный проект бывает только раз в год. Организаторы готовы дарить добро и нести радость гораздо чаще, чем только на Новый год. И родилась новая идея! 

Татьяна Вербицкая, мама особенного ребенка, руководитель Тульской региональной общественной организации поддержки семей с детьми-инвалидами «Мы вместе»:

Татьяна Вербицкая

— 1 июня — День защиты детей, это самый летний детский праздник, он перекликается по своей доброй волшебной атмосфере с Новым годом. Так появилась идея новогоднего праздника, но только летом. Сразу всем вспомнился замечательный советский мультик «Дед Мороз и лето», это очень добрая история, и мы решили, что к нашим детям летом тоже приедет Дед Мороз! Нашей целью было порадовать детей, подарить им праздник. Так 1 июня мы организовали ёлку с Дедом Морозом и Снегурочкой, с развлечениями, с подарками. Мы подарили эту радость не только детям нашей организации, но и всем ребятам, кто пришел на праздник в зареченский сквер.

Все пели караоке, танцевали с аниматорами, участвовали в мастер-классах, в активностях, детей угощали мороженым. Всё получилось благодаря поддержке партнеров, благотворителей и администрации Зареченского района. Нам бы хотелось, чтобы такое мероприятие прижилось. 

 

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Татьяна Вербицкая отметила, что родители особенных детей хотят, чтобы все ребята были счастливы, чтобы они не замечали друг в друге какие-то различия, а объединялись благодаря замечательному настроению и совместным играм. Чтобы они дружили и видели друг в друге всё только самое замечательное, а не обращали внимания на ограниченность здоровья. 

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Оксана Тихонова, член организации, мама ребёнка-инвалида: 

Оксана Тихонова

Оксана Тихонова

— Дед Мороз летом? Это вполне возможно! 1 июня открылся портал из лета в зиму, портал в Новый год. Праздник «Дед мороз и лето» собрал не только детей из нашей организации, но и ребят, просто проходящих мимо. Детей развлекали аниматоры, мастер по аквагриму нарисовала на щечках их любимые картинки, с мальчишками и девчонками играли в городки.

Детки смогли примерить настоящий шлем и подержать меч и щит, а игроки из команды по футзалу провели с ними разминку.

Огромное спасибо организаторам и всем, кто принимал участие в проведении праздника! А детям желаем счастливого детства, верных друзей и исполнения самых заветных желаний. Ведь, как мы сегодня узнали, Дед Мороз может появиться в любой момент, и даже летом!

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Татьяна Полтавская, член организации, мама ребенка-инвалида:

Татьяна Полтавская

Татьяна Полтавская

— Необыкновенный праздник! Спасибо всем, кто помог и организовал, провёл и поддержал, за возможность попасть на такое увлекательное, интересное, насыщенное позитивом мероприятие. Столько радости, счастья в глазах детей! Очень понравились мастер-классы: 3D-роспись пряников, картины из цветной соли, значки, снежинки из ниток.

Отдельная благодарность Снегурочке и Деду Морозу, он въехал к нам в лето на велосипеде, чем вызвал бурю эмоций, смеха и восторга! Спасибо за доброе сердце каждого. Вы — настоящие волшебники!

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Кристина Сухарева, член организации, мама ребёнка-инвалида:

Кристина Сухарева

— Праздник грандиозный! Масштабный, новый, по-своему интересный и необычный. Вместе с нашими детьми в празднике принимали участие и нормотипичные дети, и всем было одинаково интересно и здорово! Пиццерия угощала детей пиццей, также было мороженое от партнеров. Так что праздник получился и веселым, и вкусным. Необыкновенный Новый год — летом. Все дети и родители счастливы, ура! 

 

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Автор:
сегодня, в 16:40 +2
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