Сдал нормы ГТО? Получи налоговый вычет!

2 июня на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева обсудили реализацию комплекса ГТО в Тульской области.

По словам министра спорта Тульской области Михаила Трунова, сегодня комплекс ГТО реализуется во всех 26 муниципалитетах Тульской области.

В 2024 году в регионе проведено порядка 1500 мероприятий по популяризации комплекса ГТО. С 2022 по 2024 год количество жителей, успешно выполнивших тестирование, увеличилось в 2,5 раза.

В 2024 году знаки отличия получило более 30 тысяч человек, из них золотой знак — порядка 14,4 тыс., серебряный — 8,4 тыс., бронзовый — почти 8 тыс. По итогам первого квартала текущего года знаки получат 2819 человек, из них золотой — 2239 жителей.

В Тульской области активно укрепляют материально-техническую базу для развития массового спорта. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» с 2019 по 2024 год оборудовано 19 площадок для сдачи норм ГТО в 17 муниципалитетах.

В 2025 году создадут еще четыре площадки в Алексине, Волово, Плавске и Одоеве. Работы уже ведутся, площадки введут в эксплуатацию до 1 сентября.

По словам Михаила Трунова, участие в испытаниях комплекса ГТО позволяет не только оценить физические способности, но и получить дополнительные преимущества — льготы, бонусы и поощрения в учёбе, спорте и других сферах жизни. Например,

выпускники старших классов могут получить от 1 до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за успешное выполнение нормативов ГТО.

Конкретное количество дополнительных баллов вузы определяют самостоятельно. Например, ведущие тульские вузы предоставляют 3 балла абитуриентам с золотым знаком отличия.

Руководитель УФНС России по Тульской области Вадим Суханов рассказал, как жители региона могут получить налоговый вычет за сдачу нормативов ГТО:

— С 1 января 2025 года введен новый вычет за ГТО в размере 18 тысяч рублей за год для лиц, которые выполнили два условия: 1) выполнили нормативы ГТО и награждены знаком отличия/повторно сдали нормативы и подтвердили знак отличия, полученный ранее; 2) прошли диспансеризацию в том же году.

Таким образом, вернуть можно 2340 рублей (если НДФЛ уплачивается по основной ставке 13%).

В 2025 году можно получить вычет у работодателя, предоставив ему подтверждающие документы: удостоверение о награждении знаком ГТО и справку о прохождении диспансеризации.

В следующем году получить вычет можно, представив в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год с приложением необходимых документов.

Вадим Суханов напомнил, что с 2022 года действует социальный вычет по затратам на физкультурно-оздоровительные услуги. Вычет предоставляется на самого налогоплательщика или на детей до 18 лет (до 24 лет, если ребенок учится по очной форме).

Для возврата НДФЛ до 2024 года лимит расходов составлял 120 тыс. рублей, с 2024 года — 150 тыс. рублей. Условие получения вычета — включение организации в перечень Минспорта России.

По расходам, произведенным в 2022–2023 годах, подтверждающими документами являются договор и чек, а по расходам с 1 января 2024 года — справка об оказанных услугах, выданная поставщиком соответствующих услуг.

Получить вычет можно путем подачи декларации 3-НДФЛ за соответствующий год в упрощенном порядке или до окончания налогового периода, в котором произведены расходы, у работодателя.

Вадим Суханов отметил рост количества и суммы заявленных вычетов на физкультурно-оздоровительные услуги. За четыре месяца 2025 года подано 1920 деклараций 3-НДФЛ на общую сумму социальных вычетов за спорт в размере 60,2 млн руб., что сопоставимо с количеством таких деклараций, предоставленных за весь 2024 год.