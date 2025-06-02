Какие пляжи в Тульской области готовы к купальному сезону

На оперативном совещании у губернатора обсудили самый летний вопрос: где будем купаться?

— Наступил общенациональный большой праздник под названием «лето». Давайте обсудим, как подготовлены к нему пляжи, — начал совещание в правительстве глава региона Дмитрий Миляев.

О трудовом героизме при подготовке пляжей к очередному сезону докладывала Наталья Аникина, зампред правительства Тульской области. По ее словам, откорректирована нормативно-правовая база — изменены Правила охраны жизни людей на водных объектах, их привели в соответствие с действующим федеральным законодательством.

— Нововведение этого года: в каждом муниципалитете принимают нормативно-правовой акт о начале пляжного сезона. Все муниципальные образования приняли решение открыть купальный сезон с 1 июня. Приняты правила пользования водными объектами, в которых регламентированы правила пользования пляжами и время их работы. Большинство пляжей в Тульской области будут работать с 10.00 до 18.00. В это время будет обеспечена работа спасателей, — пояснила Наталья Аникина.

Что касается благоустройства пляжей, то к 1 июня обязательные требования — установка спасательного поста, урн, раздевалок, туалеты, информационные стенды — выполнены на 69 пляжах, из них 8 частных.

В этом сезоне запланировано открытие 6 новых пляжей: на пруду «Авангардский» (Алексин), на реке Красивая Меча на ул. Черкесской (Ефремов), пляж № 2 на Щекинском водохранилище в Советске, на пруду в Комсомольском парке в поселке Заокском, на пруду микрорайона Зеркального в Кимовске и на реке Непрядве в пос. Михайловском Куркинского района.

Выделены средства на благоустройство двух уже существующих пляжей: «Владимир» в деревне Балево Суворовского района и на трестовском пруду в Узловском районе. На пляже «Владимир» установлены обязательные элементы, детская и спортплощадка будут смонтированы к 15 июня. Новый пляж в Узловском районе будет готов к 1 августа — его сдадут вместе с благоустроенным общественным пространством, которое победило в рейтинговом голосовании в прошлом году и благоустраивается в этом.

В 2026 и 2027 годах планируется открывать еще по пять новых пляжей.

Пляжи в Арсеньевском, Заокском, Киреевском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Чернском, Ясногорском районах и пос. Новогуровском пока не получили санитарные заключения Роспотребнадзора.

По словам Марины Безбородовой, зам. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области, на сегодня на проведение экспертизы поданы заявки по всем 70 водным объектам. Обследования и выдача санитарно-эпидемиологических заключений выполнены для 44 объектов. Не поданы заявления на выдачу санитарных заключений по 26 объектам, из них 5 пляжей — в красной зоне, по ним заявки на обследование поступили только 30 мая. Это пляжи «Городской» и «Байкал» в Суворовском районе, пляж на реке Снежедь в Чернском районе, на реке Плаве на ул. Красной в Плавском районе и водоем в селе Волчья Дубрава в Тепло-Огаревском районе.

— По 21 объекту оформление документов будет завершено до конца недели. По пяти объектам из красной зоны — в течение двух недель, — пояснила Марина Безбородова.

По словам Сергей Забаровского, первого зам. начальника Главного управления МЧС России по Тульской области, все водоемы проверены и к 27 мая водолазные обследования всех объектов закончены.

— Так сколько пляжей у нас открылось 1 июня? — уточнил губернатор.

По словам Натальи Аникиной, вся информация для граждан есть на сайте «Открытый регион 71» — открыто 44 пляжа в 15 районах:

— Первыми готовыми к открытию стали пляжи Белоусовского парка в Туле и Воловского района. До конца недели откроем еще 21.

— А сколько пляжей было в прошлом году? — уточнил Дмитрий Миляев.

По словам Аникиной, 64. Она пояснила, что в следующем году будет модернизирован пляж в Белоусовском парке:

— Это крупный водный объект, пляж которого рассчитан на 200 и более человек. Оборудование пляжа давно не обновлялось. Еще в 2020 году был проект его модернизации. Мы предлагаем доработать проект в этом году и начать благоустройство в следующем.

Дмитрий Миляев поручил провести благоустройство пляжа в Белоусовском парке в 2026 году.

— Если через 2 недели не заработают все оставшиеся незапущенные пляжи, вы огребёте по полной программе! — заявил главам муниципалитетов губернатор. — Купальный сезон все объявили — это всё, что сумели сделать вовремя. А пляжи по-прежнему не готовы. Вы каждый год этим занимаетесь, и мы не должны рассматривать этот вопрос на оперативном совещании. То заявку не подали, то воду на анализ сдать не можете… Какой-то детский сад! Заканчивайте делать вид, что вы героически что-то там преодолеваете. Сроки названы: 21 пляж на этой неделе и 5 — на следующей. Потом будем делать выводы, — подвел итог обсуждению глава региона.