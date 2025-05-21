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Минпросвещения России представил новые словари русского языка

Минпросвещения России представил новые словари русского языка

В составлении новых государственных словарей участвовал профессор Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.

Министр просвещения России Сергей Кравцов представил сегодня новые словари, где зафиксированы нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они были утверждены правительством страны 30 апреля 2025 года.

Речь идет о четырех словарях: 

  • орфографический словарь русского языка как государственного языка РФ;
  • орфоэпический словарь русского языка как государственного языка РФ;
  • словарь иностранных слов;
  • толковый словарь государственного языка РФ.

— Русский язык развивается, и здесь очень много слов, например, «видео-конференц-связь». Теперь в орфографическом словаре зафиксировано дефисное написание сложного слова — «видео-конференц-связь». В орфографическом словаре зафиксировано слово «заем» и его формы, что исключает употребление слова «займ», — отметил Сергей Кравцов.

Орфоэпический словарь, например, впервые зафиксировал произношение слова «граффити» с ударением на второй слог как единственно верный вариант.

В толковом словаре дается понятие слова «нецензурный», а также содержится перечень из 14 корней — слова, образованные от них, являются нецензурными.

Разработчиками словарей выступили: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Институт лингвистических исследований РАН и Санкт-Петербургский государственный университет. В работе над словарями принимал участие профессор кафедры русского языка и литературы факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого, член правительственной комиссии РФ по русскому языку Дмитрий Романов.

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— Два года мы работали над четырьмя словарями, и должен сказать, что их составление вызвало довольно много трудностей даже внутри комиссии, — рассказал Дмитрий Романов. — Были дискуссии, как отбирать материал, как его подавать и комментировать.

Новые словари составлены на академической базе и при этом актуальны. Орфоэпические и орфографический универсальны, т. е. в них представлен максимально широкий по охвату языковой материал. Толковый словарь и словарь иностранных слов имеют определенную выборку: они включают ту лексику, которая используется в деловом общении и документообороте.

Все словари цифровые и размещены на официальном портале Правительства РФ, в системе «Гарант», на сайтах академических институтов-составителей и на сайте СПбГУ как руководство для всех жителей нашей страны. Они в свободном доступе, ими может пользоваться любой желающий.

В плане правительственной комиссии по русскому языку, которую возглавляет министр просвещения Сергей Кравцов, утверждение 12 государственных словарей. Это огромная, но необходимая работа. Разные уровни языка развиваются несимметрично, и закреплять новые нормы надо постоянно. Тем более что цифровое общество предоставляет такую возможность.

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