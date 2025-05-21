Минпросвещения России представил новые словари русского языка

Министр просвещения России Сергей Кравцов представил сегодня новые словари, где зафиксированы нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации. Они были утверждены правительством страны 30 апреля 2025 года.

Речь идет о четырех словарях:

орфографический словарь русского языка как государственного языка РФ;

орфоэпический словарь русского языка как государственного языка РФ;

словарь иностранных слов;

толковый словарь государственного языка РФ.

— Русский язык развивается, и здесь очень много слов, например, «видео-конференц-связь». Теперь в орфографическом словаре зафиксировано дефисное написание сложного слова — «видео-конференц-связь». В орфографическом словаре зафиксировано слово «заем» и его формы, что исключает употребление слова «займ», — отметил Сергей Кравцов.

Орфоэпический словарь, например, впервые зафиксировал произношение слова «граффити» с ударением на второй слог как единственно верный вариант.

В толковом словаре дается понятие слова «нецензурный», а также содержится перечень из 14 корней — слова, образованные от них, являются нецензурными.

Разработчиками словарей выступили: Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Институт лингвистических исследований РАН и Санкт-Петербургский государственный университет. В работе над словарями принимал участие профессор кафедры русского языка и литературы факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого, член правительственной комиссии РФ по русскому языку Дмитрий Романов.

— Два года мы работали над четырьмя словарями, и должен сказать, что их составление вызвало довольно много трудностей даже внутри комиссии, — рассказал Дмитрий Романов. — Были дискуссии, как отбирать материал, как его подавать и комментировать.

Новые словари составлены на академической базе и при этом актуальны. Орфоэпические и орфографический универсальны, т. е. в них представлен максимально широкий по охвату языковой материал. Толковый словарь и словарь иностранных слов имеют определенную выборку: они включают ту лексику, которая используется в деловом общении и документообороте.

Все словари цифровые и размещены на официальном портале Правительства РФ, в системе «Гарант», на сайтах академических институтов-составителей и на сайте СПбГУ как руководство для всех жителей нашей страны. Они в свободном доступе, ими может пользоваться любой желающий.

В плане правительственной комиссии по русскому языку, которую возглавляет министр просвещения Сергей Кравцов, утверждение 12 государственных словарей. Это огромная, но необходимая работа. Разные уровни языка развиваются несимметрично, и закреплять новые нормы надо постоянно. Тем более что цифровое общество предоставляет такую возможность.