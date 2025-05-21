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Туляк получил 11 лет колонии за убийство знакомой и кражу водонагревателя
Фото из архива Myslo.

Туляк получил 11 лет колонии за убийство знакомой и кражу водонагревателя

Мужчина поссорился с погибшей во время застолья.

И. о. прокурора области поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя оружейной столицы.

В декабре 2024 года ранее судимый за убийство мужчина поссорился со своей 64-летней приятельницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Разгорячённый конфликтом, он схватил нож и ударил женщину в область передней поверхности шеи. От полученных травм она скончалась.

После убийства злоумышленник украл газовый проточный водонагреватель.
Суд приговорил виновного к 11 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

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