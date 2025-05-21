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Дети участников боевых действий в РФ смогут бесплатно учиться в вузах
Фото Алексея Пирязева.

Дети участников боевых действий в РФ смогут бесплатно учиться в вузах

Ранее квота касалась только детей, чьи родители воевали за рубежом.

Совет Федерации одобрил закон, дающий право на льготный прием в вузы детям военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ, сообщают РИА Новости. 
 
Сейчас льготы при поступлении в вузы на бюджетные места предоставляются детям военнослужащих, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях за рубежом. Дети участников военных действий на территории России такими льготами ранее не пользовались. Новый закон призван поддержать детей военнослужащих, служивших Родине в условиях особой опасности.
 
Детям военнослужащих, погибших или получивших увечье при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО, либо удостоенных звания Героя РФ, или награждённых тремя Орденами Мужества, предоставляется право на обучение в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний (за исключением творческой или профессиональной направленности).

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Фотограф:
сегодня, в 15:03 −1
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