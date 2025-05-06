В тульских лесах установили ловушки на короеда-типографа

Фото: https://tula.rcfh.ru.

Специалисты Центра защиты леса Тульской области начали работы по выборочным наземным наблюдениям за популяциями вредных организмов.

Для учета численности насекомых вывешиваются феромонные ловушки. Это воронка диаметром до 30 см, над которой расположены две пластины из прозрачного пластика — это барьер. Пластины закреплены крестообразно, чтобы встречать вредителей со всех сторон.

Принцип работы: стремящийся на запах феромона жук ударяется в невидимую стенку и падает в воронку, а снизу к ней закреплён съёмный стаканчик. Ловушка сконструирована таким образом, что выползти насекомые уже не могут.

В ловушку помещается приманка — диспенсер, который содержит феромон. Его концентрация значительно превышает естественную, поэтому насекомые стремятся в ловушку, прекращая заселять деревья в радиусе её действия.

Как сообщают специалисты, на территории Тульской области объектом учета стал короед-типограф.

Туляков призвали не снимать такие ловушки в лесу и не выпускать пойманных насекомых. Это может навредить лесным насаждениям.