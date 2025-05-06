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Гонщики команды «Марафон-Тула» стартуют на международном турнире Silk Way Namangan
Фото Алексея Пирязева.

Гонщики команды «Марафон-Тула» стартуют на международном турнире Silk Way Namangan

Соревнования пройдут в узбекистанском Намангане с 7 по 10 мая.

В программе гоночных дней все олимпийские дисциплины: командный спринт, командные гонки, спринт, кейрин, мэдисон, омниум, а также основные темповые дисциплины чемпионатов мира и Европы (скрэтч, гонка по очкам, гонка с выбыванием).
 
Как сообщает пресс-служба команды, на соревнованиях в Узбекистане выступят спринтеры «Марафон-Тула»: чемпион Европы Александр Дубченко, чемпионы России Дмитрий Нестеров, Игорь Гирилович, победитель первенства России Никита Быковский, Артем Зыбин, призер юниорского чемпионата мира Екатерина Евланова. В темповых дисциплинах на эти гонки заявлена призер Кубка мира Мария Аверина.
 
Генеральный менеджер «Марафон-Тула» Александр Егоров:

— Мы рады тому, что есть возможность принять участие в новых для нас стартах. Это важный момент для гонщиков — соревноваться с новыми соперниками, выступать на новом велодроме, уметь адаптироваться к самым разным условиям, в том числе к новому часовому поясу. И конечно, этот старт в преддверии ключевого отрезка российского сезона имеет важное значение в плане соревновательного опыта для наших спортсменов.

Соревнования Silk Way Namangan станут последними для гонщиков команды перед домашним Гран-при Тулы (17-19 мая).

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сегодня, в 17:41 0
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