Спрос на вторичное жилье в Туле вырос на 10%

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Сервис «Авито Недвижимость» сравнил данные по итогам января с аналогичными за 2024 год.

Средняя стоимость квадратного метра вторички в январе 2025 года в Туле составила 105 тысяч рублей. В среднем квартира на вторичном рынке в нашем городе стоит 5,2 млн рублей, в разрезе «однушек» средняя цена — 4,1 млн рублей. Для сравнения: самые дорогие однокомнатные квартиры традиционно в столице — 13,4 млн, самые дешевые — в Смоленске — 3,3 млн.

Спрос на готовое жилье по сравнению с январем 2024 года в среднем по стране вырос на 10%. Наиболее заметно увеличился интерес к однокомнатным квартирам (+17%) и студиям (+16%).

— Отчасти это объясняется формированием отложенного спроса: потенциальные покупатели в фоновом режиме следят за ситуацией на рынке, ищут подходящие предложения, но пока не выходят на сделки. Они будут готовы к активным действиям, когда встретят действительно выгодный вариант. В остальных случаях многие предпочитают повременить с покупкой до изменения ситуации на рынке, — прокомментировал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».