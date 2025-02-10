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Спрос на вторичное жилье в Туле вырос на 10%
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Спрос на вторичное жилье в Туле вырос на 10%

Сервис «Авито Недвижимость» сравнил данные по итогам января с аналогичными за 2024 год.

Средняя стоимость квадратного метра вторички в январе 2025 года в Туле составила 105 тысяч рублей. В среднем квартира на вторичном рынке в нашем городе стоит 5,2 млн рублей, в разрезе «однушек» средняя цена — 4,1 млн рублей. Для сравнения: самые дорогие однокомнатные квартиры традиционно в столице — 13,4 млн, самые дешевые — в Смоленске — 3,3 млн.

Спрос на готовое жилье по сравнению с январем 2024 года в среднем по стране вырос на 10%. Наиболее заметно увеличился интерес к однокомнатным квартирам (+17%) и студиям (+16%). 

— Отчасти это объясняется формированием отложенного спроса: потенциальные покупатели в фоновом режиме следят за ситуацией на рынке, ищут подходящие предложения, но пока не выходят на сделки. Они будут готовы к активным действиям, когда встретят действительно выгодный вариант. В остальных случаях многие предпочитают повременить с покупкой до изменения ситуации на рынке, — прокомментировал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Сюжет: Недвижимость
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