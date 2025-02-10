Вибрация от тренажеров и ночная уборка: туляки подали в суд на Fitness Housе

В Центральном районном суде Тулы рассматривается иск жителей дома № 102-б по улице Оборонной к фитнес-центру Fitness Housе.

В иске туляки указывают, что в их квартирах постоянно возникает шум от нижерасположенного фитнес-центра:

— Также наблюдается вибрация стен и пола от силовых тренажеров, гантелей и штанг, а уборка спортивного зала производится ежедневно в ночное время, во время уборки двигают мебель, укладывают спортивный инвентарь. Звуки от перекладывания спортивного инвентаря являются источником постоянного ночного шума.

Истцы просят суд возложить на ответчиков обязанность безвозмездно устранить недостатки, связанные с отсутствием надлежащей шумоизоляции, в квартирах истцов и взыскать в пользу истцов неустойку в размере 1 000 000 рублей, штраф в размере 50% от присужденной суммы, компенсацию морального вреда в размере 600 000 руб.