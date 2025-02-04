В Туле скончался заслуженный врач РФ Евгений Иванов

Во вторник, 4 февраля, в Туле ушел из жизни Евгений Петрович Иванов. На протяжении 25 лет он руководил Тульской городской клинической больницей скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

Евгений Петрович внес значительный вклад в развитие больницы, повышение качества оказания медицинской помощи жителям. Он останется в памяти своих коллег как ответственный и мудрый руководитель, высококвалифицированный специалист и надежный, отзывчивый человек.

Министерство здравоохранения Тульской области и коллектив больницы выражают соболезнования семье и близким Евгения Петровича Иванова.