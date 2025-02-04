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Молодых туляков приглашают на вебинары по финансовой грамотности

Молодых туляков приглашают на вебинары по финансовой грамотности

Занятия, разработанные экспертами Банка России, рассчитаны на школьников и учащихся колледжей.

Стартовала весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности. В программе появятся два новых урока, на которых расскажут, как не стать жертвой финансовых мошенников, чем занимаются дропы и почему это опасно.

Участники научатся распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать свои аккаунты от взлома и узнают, как избегать финансовых потерь и безопасно пользоваться банковскими картами.

Подключиться к онлайн-занятиям можно вместе с классом или индивидуально. Всего в расписании 29 уроков, которые помогут разобраться в таких темах, как кредитование, страхование, инвестирование, цифровой рубль, налоги, пенсии и т. д. Вебинары будут проходить с 01.00 до 18.00 по московскому времени.

Весенняя сессия продлится до 18 апреля. Выбрать урок и зарегистрироваться можно на сайте проекта.

 

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