  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Россельхознадзор забраковал декларации тульского фермера на 2,7 тысячи тонн зерна - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Россельхознадзор забраковал декларации тульского фермера на 2,7 тысячи тонн зерна
Фото: ru.freepik.com.

Россельхознадзор забраковал декларации тульского фермера на 2,7 тысячи тонн зерна

В протоколах испытаний не было указано место отбора образцов зерна.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверили работу главы крестьянско-фермерского хозяйства в Ефремовском районе. 

В ходе анализа данных Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации было обнаружено, что предприниматель зарегистрировал декларации соответствия на партии гороха, ячменя и пшеницы общим весом 2770 тонн, предназначенные для пищевых целей и собранные в 2024 году.

При изучении этих деклараций оказалось, что в них отсутствует уникальный номер записи об аккредитации испытательной лаборатории, проводившей исследования. Кроме того, в протоколах испытаний, на основе которых были оформлены декларации, не указано место отбора образцов зерна, что делает невозможным определение места хранения зерна на момент проведения испытаний и идентификацию партий продукции.

Эти нарушения противоречат требованиям Технического регламента «О безопасности зерна», действующего на территории Евразийского экономического союза.

3 февраля 2025 года управление Россельхознадзора признало данные декларации несоответствующими требованиям и аннулировало их. Индивидуальный предприниматель получил предупреждение. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 09:33 0
Другие статьи по темам
Место
Ефремовский район
Прочее
декларацияпартия зернаРоссельхознадзор

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле скончался заслуженный врач РФ Евгений Иванов
В Туле скончался заслуженный врач РФ Евгений Иванов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.