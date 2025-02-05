Россельхознадзор забраковал декларации тульского фермера на 2,7 тысячи тонн зерна

Фото: ru.freepik.com.

В протоколах испытаний не было указано место отбора образцов зерна.

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора проверили работу главы крестьянско-фермерского хозяйства в Ефремовском районе.

В ходе анализа данных Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации было обнаружено, что предприниматель зарегистрировал декларации соответствия на партии гороха, ячменя и пшеницы общим весом 2770 тонн, предназначенные для пищевых целей и собранные в 2024 году.

При изучении этих деклараций оказалось, что в них отсутствует уникальный номер записи об аккредитации испытательной лаборатории, проводившей исследования. Кроме того, в протоколах испытаний, на основе которых были оформлены декларации, не указано место отбора образцов зерна, что делает невозможным определение места хранения зерна на момент проведения испытаний и идентификацию партий продукции.

Эти нарушения противоречат требованиям Технического регламента «О безопасности зерна», действующего на территории Евразийского экономического союза.

3 февраля 2025 года управление Россельхознадзора признало данные декларации несоответствующими требованиям и аннулировало их. Индивидуальный предприниматель получил предупреждение.