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Тульская область стала одной из лучших в создании модельных библиотек

Тульская область стала одной из лучших в создании модельных библиотек

31 января в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки прошел форум Минкульта РФ, посвященный итогам и перспективам модернизации библиотечной сети.

На мероприятии обсудили результаты нацпроекта «Культура» в части развития библиотечной сферы и определили цели и задачи нацпроекта «Семья».

Так, среди региональных проектных офисов, проявивших профессионализм и эффективность в части создания модельных муниципальных библиотек, отметили Тульскую область. Награду приняла директор Регионального библиотечно-информационного комплекса Юлия Иванова.

Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что достижения последних лет в модернизации отрасли культуры будут масштабироваться в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

«За последние годы в Тульской области открыто 11 модельных библиотек, большая часть из них в наших малых городах. Они стали настоящими культурными центрами, где для взрослых и детей организовывается интеллектуальный и разнообразный досуг. Мы будем продолжать эту важную для жителей Тульской области работу. Под руководством Губернатора Дмитрия Миляева Тульская область получила поддержку Минкультуры России на создание в 2025 году еще пяти модельных библиотек. Они откроются в Ефремове, Кимовском, Плавском, Узловском районах и Туле», – сказала Татьяна Рыбкина.

Министр отметила, что в рамках нацпроекта «Семья» теперь можно получить поддержку на капитальный ремонт библиотечного здания, в том числе региональных объектов. В 2025 году такие работы пройдут в Ефремовской центральной районной библиотеке. Также из нововведений – премии молодым лидерам библиотечного дела и проектные конкурсы.

По итогам нацпроекта в библиотечной сфере стоит отметить и достижения в цифровизации и сохранении книжных памятников. В 2024 году были отреставрированы 34 редкие книги из фонда Тульской областной научной библиотеки, оцифровано 439 книжных памятников, 14 из них пополнили Национальную электронную библиотеку. В реестр книжных памятников России введены описания 675 уникальных документов.

Вдвое увеличился объем Региональной электронной библиотеки, формирование которой началось в конце 2023 года. Сейчас в Интернете читателям доступны 302 издания – это произведения современных авторов, краеведческая литература, путеводители и справочники по Тульской области.

В Библиотечно-информационном комплексе внедрен единый электронный читательский билет и регистрация читателей посредством ЕСИА.

В прошедшем году книжный фонд тульских библиотек обновился на 15,7 тысяч экземпляров.

Посещаемость тульских библиотек по сравнению с 2019 годом выросла в три раза и по итогам 2024-го составила 1,3 млн посещений, а вместе с медиаресурсами и онлайн-мероприятиями – 6,9 млн.

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