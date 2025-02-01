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Дмитрию Маликову на юбилей подарили эксклюзивный тульский пряник

Дмитрию Маликову на юбилей подарили эксклюзивный тульский пряник

Народного артиста туляки поздравили с днем рождения.

В день рождения народного артиста наш земляк, писатель, общественник Игорь Крюков преподнес в подарок Дмитрию Маликову визитную карточку Тулы — эксклюзивный пряник с поздравлениями. Певец был очень тронут, а подарок пришелся ему весьма по вкусу.

Также Дмитрия Маликова поздравила очаровательная тулячка, юное дарование, воздушная гимнастка — Дарья Мачкова, которая выступала вместе с Дмитрием на сцене под его композицию в Кремлевском дворце.

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К слову сказать, она была единственная из приглашенных, кто выступал с народным артистом на престижнейшей площадке страны в его юбилей.

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сегодня, в 17:31 −2
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