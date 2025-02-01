Дмитрию Маликову на юбилей подарили эксклюзивный тульский пряник

В день рождения народного артиста наш земляк, писатель, общественник Игорь Крюков преподнес в подарок Дмитрию Маликову визитную карточку Тулы — эксклюзивный пряник с поздравлениями. Певец был очень тронут, а подарок пришелся ему весьма по вкусу.

Также Дмитрия Маликова поздравила очаровательная тулячка, юное дарование, воздушная гимнастка — Дарья Мачкова, которая выступала вместе с Дмитрием на сцене под его композицию в Кремлевском дворце.

К слову сказать, она была единственная из приглашенных, кто выступал с народным артистом на престижнейшей площадке страны в его юбилей.