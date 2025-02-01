В Тульской области стартовала подача заявок в проект «Герой71»

Проект «Герой 71» призван помочь участникам СВО максимально эффективно реализовать свой потенциал в Тульской области и адаптироваться к мирной жизни.

С 1 февраля участники СВО, в том числе действующие военнослужащие, могут подать заявку на сайте герой71.рф.

В проекте более десятка направлений:

«Получи образование», «Реализуй себя – открой свое дело», «Работай на себя – стань самозанятым», «Реализуй себя в политике», «Реализуй свой потенциал в сельском хозяйстве», «Участвуй в проектах Российского общества Знание», «Работай с молодежью», «Обеспечь безопасность родного края», «Пройди переобучение востребованным профессиям», «Реализуй себя в общественной деятельности региона», «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона», «Реализуй себя в адаптивном спорте».

Получить консультацию также можно по телефону горячей линии: 8-800-200-71-02.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России реализуется программа развития для участников СВО «Время героев». Тульская область одной из первых в стране создала программу «Герой71» и центр для ветеранов боевых действий, военных и их семей, где они могут получить широкий комплекс услуг. Сформирована система региональных мер поддержки, которые постоянно совершенствуются и дополняются с учетом мнений военнослужащих и их близких.