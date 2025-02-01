В Тульской области стартовала подача заявок в проект «Герой71»

С 1 февраля участники СВО, в том числе действующие военнослужащие, могут подать заявку на сайте герой71.рф.
В проекте более десятка направлений:
- «Получи образование»,
- «Реализуй себя – открой свое дело»,
- «Работай на себя – стань самозанятым»,
- «Реализуй себя в политике»,
- «Реализуй свой потенциал в сельском хозяйстве»,
- «Участвуй в проектах Российского общества Знание»,
- «Работай с молодежью»,
- «Обеспечь безопасность родного края»,
- «Пройди переобучение востребованным профессиям»,
- «Реализуй себя в общественной деятельности региона»,
- «Построй карьеру в органах власти и на ведущих предприятиях региона»,
- «Реализуй себя в адаптивном спорте».
Получить консультацию также можно по телефону горячей линии: 8-800-200-71-02.
Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России реализуется программа развития для участников СВО «Время героев». Тульская область одной из первых в стране создала программу «Герой71» и центр для ветеранов боевых действий, военных и их семей, где они могут получить широкий комплекс услуг. Сформирована система региональных мер поддержки, которые постоянно совершенствуются и дополняются с учетом мнений военнослужащих и их близких.