В администрации Тулы рассказали, где залатали ямы на дорогах

Фото администрации Тулы.

С начала 2025 года дорожники отремонтировали в Туле более двух тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Задействовано шесть бригад рабочих и 11 единиц техники.

С 14 по 21 января ремонтные работы проходили на улицах Коминтерна, в поселке Скуратовском, на Шахтерском проспекте, Калужском шоссе, Красноармейском проспекте, улице Фрунзе, Профсоюзной, Одоевском путепроводе, в четвертом проезде Мясново, поселке Косая Гора, на улицах Максима Горького, Металлургов, Кутузова, Ликбеза, Верхняя Краснослободская, проспект Ленина, селе Фалдино, на улицах Большая, Староникитская, Ложевая, Ключевая, Генерала Маргелова, Баженова, Марата, Октябрьская, Советская, село Зайцево, улицы Оборонная, Фридриха Энгельса, Никитская, Халтурина, Серебровская, Первая Лучистая, Академика Павлова, Первый Лихвинский проезд и другие.