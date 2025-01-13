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В тульском музее «Бежин луг» зацвели цветы
Фото музея «Бежин луг».

В тульском музее «Бежин луг» зацвели цветы

Зима в этом году удивляет.

В музее «Бежин Луг» в Тульской области зацвели ромашки и маргаритки. Растения порадовали посетителей раньше положенного времени — в начале января. Сотрудники учреждения поделились фото в соцсетях.

Зима 2025 года ставит новые температурные рекорды, удивляя аномальным теплом и малым количеством снега. До конца зимы средняя температура в Тульской области, по прогнозам, будет на 3-5 градусов выше нормы, что, по словам синоптиков, ставит крест на настоящей зиме. Даже если и будут кратковременные снегопады, они не изменят общей картины. Обильных осадков и сугробов не ожидается. 

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Автор:
сегодня, в 09:36 +2
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