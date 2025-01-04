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В Туле выписали первого новорожденного в 2025 году

В Туле выписали первого новорожденного в 2025 году

Девочка Мирослава родилась в новогоднюю ночь в 1.50

3 января в Тульском областном перинатальном центре состоялась торжественная выписка девочки, которая родилась 1 января. Это первый ребенок в семье туляков Кирилла и Анастасии Красавкиных.

Девочка Мирослава родилась в новогоднюю ночь в 1.50. Ее вес – 3470 г, рост 54 см. 

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский поздравил семью с рождением ребенка. Он вручил родителям свидетельство о рождении, поздравительный адрес губернатора Дмитрия Миляева, знак «Родившемуся на Тульской земле» и подарок.

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За несколько дней 2025 года в перинатальном центре появились на свет 40 детей. Здесь созданы комфортные условия для мам и малышей, работают высококвалифицированные специалисты, а современное оборудование позволяет выхаживать новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела.

Напомним, в Тульской области действует широкий спектр мер поддержки семей. При рождении ребенка каждая семья получает 25 тысяч рублей, а если один из родителей студент, эта сумма увеличивается вдвое. При рождении третьего и последующих детей предоставляется областной маткапитал. Все федеральные и региональные меры поддержки для разных категорий тульских семей доступны на сайте семья71.рф.

По поручению Дмитрия Миляева в 2025 году будут внедрены дополнительные меры по стимулированию рождаемости:

  • увеличение выплат на погашение ипотеки для многодетных семей;
  • компенсация аренды жилья для молодых родителей;
  • программа проката товаров для новорожденных.

Планируется ввести дополнительные выплаты в размере 1 миллиона рублей для женщин, родивших второго ребенка до 25 лет и третьего – до 28 лет.

На новом уровне будут работать с семьями в период подготовки к родам, в решении жизненных ситуаций, также предложено расширить перечень исследований, которые бесплатно можно пройти при подготовке к ЭКО.

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сегодня, в 16:04 +7
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