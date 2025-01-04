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В Туле отгремел NEW ROCK КАРНАВАЛ

В Туле отгремел NEW ROCK КАРНАВАЛ

Праздник прошел под девизом «Жги! Люби! И будь, кем хочешь!».

NEW ROCK КАРНАВАЛ прошел в кластере «Октава» 3 января. В этом году тематика новогодних мероприятия была посвящена будущему — «Октава 2125». Многие гости пришли на праздник в футуристических костюмах.

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Тульские рокеры весело отметили наступление года Змеи. Каждый гость получил в подарок сувенир в виде маленькой змейки. Самые смелые пофотографировались с живой змеей по имени Карамелька.

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За проведение концерта отвечала очаровательная Медуза Горгона с ядовитыми змеями вместо волос. За музыкальную часть — сразу 4 рок-группы. Открыли концерт группа «Пионеры Дальнего космоса» из Москвы. Они бодро и весело раскачали публику. Артистизма у ребят с запасом: фронтмен Дима Мангушев профессиональный артист и уже успел полюбиться тульским девчонкам на летнем опен-эйре в «Октаве».

Любимая группа тульской молодежи «ОМАЙГАД» предстала в образах из «Гостей из будущего». Очаровательная вокалистка группы удивила яркими волосами.

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Эстафету проложили группа Single Malt с красавицей Ариной с красной прической и симпатичными лисьими ушками.

В финале праздника выступили московские гости группа «Параклаз»: стильный фронтмен с низким скрим вокалом, мощные гитарные рифы, нереально крутые барабанные партии с элементами хардкор-техно, индастриала и брейкбита.

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Завершили NEW ROCK КАРНАВАЛ тяжелым кавером на песню «Звенит январская вьюга» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». 

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Все участники конкурса костюмов получили пригласительные билеты в «Музей станка». Награду за лучший парный костюм получили Елена и Александр, у них были образы в стиле стимпанк. Абсолютной победительницей стала очаровательная Марианна. Девушка придумала целый рассказ про своего персонажа — кибер-биолога из будущего.

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