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В ДТП в Одоевском районе пострадала девочка

В ДТП в Одоевском районе пострадала девочка

Авария произошла 3 января.

ДТП произошло 3 января около 10.00 на 47-м километре автодороги «Голодское-Суворов -Одоев» в Одоевском районе. По предварительной информации, 36-летняя автоледи, управляя автомобилем марки «ХЕНДЭ ЭЛАНТРА», не справилась с управлением транспортного средства и допустила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадала водитель, которая после оказания медицинской помощи отпущена и ее несовершеннолетний пассажир – девочка 9 лет, которая передвигалась в автомобиле в детском удерживающем устройстве, пристегнута ремнем безопасности. Она была госпитализирована.

 

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Автор:
сегодня, в 15:15 +1
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