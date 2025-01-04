В ДТП в Одоевском районе пострадала девочка

ДТП произошло 3 января около 10.00 на 47-м километре автодороги «Голодское-Суворов -Одоев» в Одоевском районе. По предварительной информации, 36-летняя автоледи, управляя автомобилем марки «ХЕНДЭ ЭЛАНТРА», не справилась с управлением транспортного средства и допустила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадала водитель, которая после оказания медицинской помощи отпущена и ее несовершеннолетний пассажир – девочка 9 лет, которая передвигалась в автомобиле в детском удерживающем устройстве, пристегнута ремнем безопасности. Она была госпитализирована.