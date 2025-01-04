Дмитрий Миляев поздравил с Новым годом родную школу

Глава региона встретился со своими учителями и побывал на детском утреннике, а также заглянул с подарками в Центр развития и сопровождения.

В этом году Новый год в Центре образования № 1 в Киреевске прошел очень ярко. На утренник к школьникам заглянул губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Встреча была не случайной – глава региона сам учился в этой школе.

В преддверии Нового года он сел за ту самую первую парту, за которой провел начальные классы, и пообщался с учителями.

Вместе с первой учительницей Валентиной Петровичевой Дмитрий Миляев вспоминал одноклассников и признался, что школа для него до сих пор вызывает приятные воспоминания:

– В Киреевске я родился и вырос, и эти стены стали для меня родными. Я пришел сюда 42 года назад, когда стал первоклассником, а потом после начальной школы родители перевели меня в другую, которая тогда называлась пятой.

Сама Валентина Петровичева о первокласснике Диме Миляеве вспоминает с улыбкой. Говорит, что он всегда был примерным и скромным учеником.

Пришла на встречу с нынешним главой региона и учительница истории Валентина Корнева. По словам губернатора, именно она сильно повлияла на его выбор жизненного пути.

– У нас тогда был инженерный и педагогический класс, – рассказал Дмитрий Вячеславович. – Я преуспевал в точных науках, поэтому поступил в инженерный. Но потом учить нас истории пришла Валентина Ивановна, и она стала человеком, который всерьез повлиял на мою дальнейшую жизнь. Валентина Ивановна так заразила меня историей, что через полгода я перешел в педагогический класс, а затем поступил в педагогический университет по специальности «история». Не сделай я такого выбора, кто знает, как сложилась бы жизнь.

Встреча со школьными учителями была увлекательной. Дмитрий Миляев вспоминал:

– Валентина Ивановна, Вы даже на нас никогда не кричали. Если начинался шум, вы почти шепотом говорили: «Дети, я на вас ругаюсь! И уже топаю ногой!» Нам было достаточно. Мы старались слушать учителей, хотя и считали тогда себя умнее всех; казалось, что мы уж точно во всем разбираемся лучше взрослых (смеется).

Сама Валентина Корнева запомнила Дмитрия Миляева аристократом:

– Их выпуск я вела последние два года. Чтобы понять, какими были ученики, в том числе Дима, достаточно взглянуть на выпускную фотографию класса. Это были аристократы нашего поколения и воплощение силы духа.

Учительница добавила, что Дмитрий был скромным и ответственным, часто вступал в дискуссии на уроках, тянулся к знаниям. А еще сравнила его с русскими витязями, которые стояли на защите своей Родины.

После встречи с учителями губернатор пообщался с учителем физкультуры и тренером юных баскетболисток Валерием Штонда.

– В нашей школе ребята углубленно изучают баскетбол с ранних лет. Мы занимаемся им на уроках физкультуры уже с третьего класса, включаем в занятия элементы игры, проводим соревнования между классами. Ребята пробуют играть; а те, кто увлекается, приходят потом на секции. Результаты – отличные! Наши баскетбольные команды занимают призовые места в региональных и всероссийских соревнованиях.

Дмитрий Миляев заслуги ребят и тренеров оценил и по­обещал подарить школе новую баскетбольную площадку.

Также губернатор заглянул на утренник к школьникам и поздравил их с Новым годом:

– Когда бьют куранты, мне кажется, каждый из нас в душе загадывает какое-то заветное желание. В этом можно признаваться или нет, но у всех есть то, о чем они мечтают. Я хочу от души пожелать вам, чтобы мечты сбывались.

Ну и не забывайте учиться! Родители заставляют вас делать уроки не просто так, а учителя не требуют невозможного. Представители этой профессии – уникальные люди, вам кажется, что они просто пристают с заданиями, но на самом деле, они передают вам знания и навыки, чтобы вы, когда станете взрослыми, смело шагали по жизни.

Во время рабочей поездки по Киреев­ску Дмитрий Миляев посетил Центр развития и сопровождения. В нем живут дети-сироты и те, кто остался по какой-то причине без попечения родителей. Сейчас в центре находятся 74 ребенка. Они с радостью встретили почетного гостя, показали ему, как живут, где занимаются спортом и проводят свободное время.

Просто так уйти главе региона не удалось. Дети пригласили его в мастерскую Деда Мороза, где вместе расписали новогодние шары.

Губернатор пришел не с пустыми руками: Центру он передал бытовую технику и сладкие подарки.