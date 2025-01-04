В тульском Центральном парке появились страусы эму

Пара страусов эму поселилась в зооуголке ЦПКиО им. П.П. Белоусова. Их привезли в Тулу ещё в ноябре. После завершения карантина новых обитателей выпустили в просторный вольер, где каждый посетитель может полюбоваться на этих экзотических птиц.

«Страусы привезены из питомника в Калужской области. Приобретены они за внебюджетные средства», - рассказала руководитель отдела развития, связей с общественностью и СМИ ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова.

Животных разместили в специальном вольере для страусов, частью которого является специальный домик, оборудованный всем необходимым: кормушками, поилками с водой, обогревателями и инфракрасными лампами.

Вольер оборудован открытой площадкой с песчаным грунтом, огорожен забором, чтобы страусы могли безопасно гулять на свежем воздухе. Площадка достаточно большая, чтобы обеспечить активность для двух особей.

«Наши австралийские страусы эму можно сказать ещё птенцы. Им около полугода. За прошедшие полтора месяца после переезда они хорошо адаптировались, привыкли к сотрудникам, которые за ними ухаживают, к своему новому домику. Птиц регулярно осматривают зоотехник и ветеринарный врач, следят за рационом. Зимой страусы не очень любят длительные прогулки. У них есть возможность в любой момент вернуться в тёплый дом», - рассказал зоотехник Арсений Помаскин.

Страусы эму не такие высокие и не такие грозные, как африканские. Быстрому бегу предпочитают забавные прыжки и неожиданные маневры, ведь в природе они обитают в заросших кустарником полях, где требуется преодолевать различные препятствия.

Зимой зооуголок ЦПКиО работает со среды по воскресенье с 10.00 до 18.00. Выходные: понедельник и вторник.

Внимание 1 и 6 января 2025 года зооуголок не работает.