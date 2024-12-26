Новый этап реновации в Туле: под снос пойдут восемь аварийных домов в Центральном районе

Фото из архива Myslo.

Администрация Тулы намерена осуществить «комплексное развитие территории жилой застройки», ограниченной улицей Белкина и Гражданским переулком, площадью 7912 кв. м и улицей Мезенцева, площадью 7473 кв. м. Срок реализации — 5 лет.

Согласно документам под снос пойдут дома:

Гражданский переулок, д. 6 (2187 кв. м) — расселяемая площадь 324,1 кв. м,

Гражданский переулок, д. 8 (1996 кв. м) — расселяемая площадь 400,9 кв. м,

Гражданский переулок, д. 10 (1848 кв. м) — расселяемая площадь 317,4 кв. м,

ул. Белкина, д. 33 (1881 кв. м).

ул. Мезенцева, д. 24, 26 (3243 кв. м),

ул. Мезенцева, д. 28, 30 (2603 кв. м).

Известно, что предельная высота зданий — 46 м; минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта для жилой застройки на 1 квартиру — 0,4 машино-места. Расчетный объем строительства в первом случае: 10 286 кв. м (площадь квартир), во втором — 9715 кв. м.

Напомним, ранее мы рассказывали о проекте реновации территории, ограниченной улицами Клюева, Циолковского, переулками Шевченко и Николая Руднева. Почитать об этом можно по ссылке.