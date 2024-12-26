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В день открытых дверей врачи детской областной больницы осмотрели более 100 пациентов

В день открытых дверей врачи детской областной больницы осмотрели более 100 пациентов

Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

25 декабря в консультативно–диагностическом центре состоялся день открытых дверей, который проводится ежемесячно. Прием проводили врачи 11 специальностей. 

Наиболее востребованными специалистами стали офтальмолог, отоларинголог, кардиолог, невролог, пульмонолог, гематолог.

Самые частые отклонения — функциональные нарушения ЖКТ. Также родителей интересовали вопросы вакцинации детей от гриппа.

— В день осмотра каждый ребенок получил необходимые рекомендации, коррекцию лечения, дополнительные обследования или рекомендацию посетить смежных специалистов, — отметила заведующая детским консультативно–диагностическим центром Юлия Терехова.
 

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