В день открытых дверей врачи детской областной больницы осмотрели более 100 пациентов

Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

25 декабря в консультативно–диагностическом центре состоялся день открытых дверей, который проводится ежемесячно. Прием проводили врачи 11 специальностей.

Наиболее востребованными специалистами стали офтальмолог, отоларинголог, кардиолог, невролог, пульмонолог, гематолог.

Самые частые отклонения — функциональные нарушения ЖКТ. Также родителей интересовали вопросы вакцинации детей от гриппа.

— В день осмотра каждый ребенок получил необходимые рекомендации, коррекцию лечения, дополнительные обследования или рекомендацию посетить смежных специалистов, — отметила заведующая детским консультативно–диагностическим центром Юлия Терехова.

