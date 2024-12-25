В Северном Заречье к участкам для многодетных семей подвели газ

Фото Дмитрия Дзюбина.

25 декабря генеральный директор АО «Тулагоргаз» Василий Большов и глава администрации Тулы Илья Беспалов торжественно подключили к природному газу первый дом в тульском квартале для многодетных семей в Зареченском округе.

Газ в Северном Заречье новоселы очень ждали. Получить безопасное для окружающей среды и более экономичное топливо стало возможным благодаря программе социальной догазификации, стартовавшей в России в 2021 году.

Специалисты АО «Тулагоргаз» проложили в квартале новый распределительный подземный газопровод. Строительство началось в декабре 2023 года, а завершилось сейчас — в декабре 2024-го.

Василий Большов, гендиректор АО «Тулагоргаз»:

Василий Большов — Мы построили 18 километров газопровода, установили три газораспределительных пункта, чтобы бесперебойно снабжать жителей топливом. Всего в этом квартале обеспечена возможность газоснабжения 540 домовладений. На текущий момент к нам поступила 121 заявка от жителей, все договоры заключены, из них уже исполнено 97, сегодня мы подключили первое домовладение.

«Готовились к сложностям, но всё получилось»

Что такое жить без газа, семья Дениса Мазнева испытала на себе. Раньше они жили в другом районе, в хорошем доме, который стал многодетной семье попросту мал: у Мазневых четверо детей, в доме с проходными комнатами личного пространства на всех не хватало. Решено было взять семейную ипотеку и построить большой комфортный коттедж. В 2020 году супруги получили участок как многодетная семья в Северном Заречье.

Денис Мазнев — Для нас наличие газа было принципиальным, чтобы начать строительство, потому что до этого мы жили в доме без газа, с печным и частично электрическим отоплением. Всё это было ненадежно и хлопотно, поскольку свет могут отключить, дом промерзнет. А когда у тебя четверо детей, таких проблем хочется избежать. И поэтому, когда мы точно узнали, что на этой площадке планируется подведение газа и уже начинаются работы, приняли решение. Оформили семейную ипотеку на строительство под выгодный процент и начали стройку. На свои накопления возвели коробку и крышу, потом продали старый дом и на эти средства уже обустроили внутри новый. Здесь мы подошли к планировке осознанно: площадь нового строения — более 200 кв. метров, у каждого теперь есть своя комната, удобные общие помещения для комфортной жизни.

В новый дом семья переехала в августе 2024 года. До подключения к газовым сетям дом отапливался электричеством, расходы на которое в зимние месяцы составляют около 36 тысяч рублей.

Предполагается, что с переходом на газ расходы составят 4-5 тысяч рублей в зимний месяц.

Подавая заявку на догазификацию, Мазневы готовились к сложностям и долгим срокам. Заявку на газ они подали, как только получили документы на дом и была готова коробка с крышей. И вот спустя 7 месяцев Юлия уже греет чайник для гостей на голубом топливе: семья пригласила отметить пуск газа Василия Большова и Илью Беспалова.

Глава администрации и гендиректор газовой компании за дружеским чаепитием поздравили семью с наступающим Новым годом и вручили подарки.

— Очень приятно, что нам помогли во всем разобраться, консультировали, помогали. Отметим мастера компании Марата Абушкина, который всегда был с нами на связи, поэтому у нас никаких сложностей с газификацией не возникло, – говорят Денис и Юлия.

— Сегодня к нам пришел долгожданный газ. Для нас это действительно большой праздник. До этого мы отапливались электричеством, хотя и по льготному тарифу, но это было очень накладно для нашей большой семьи. Мы благодарим всех, кто помог нам с газификацией дома, — газовиков, администрацию города.

Общая стоимость работ по газификации дома составила 138 тыс. рублей (проектно-изыскательские работы, прокладка и разводка газовых труб, установка газового счетчика и сам счетчик, монтажные работы по подключению). Мазневы планируют воспользоваться мерами государственной поддержки в виде компенсации затрат на газификацию*.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов:

Илья Беспалов — Догазификация — важный федеральный проект. Сегодня газ подвели к кварталу для многодетных Северное Заречье. И мы понимаем, что в связи с пуском газа эта территория будет активно развиваться, здесь быстрее пойдет строительство. В целом же по Туле в рамках социальной догазификации отработано более 1500 заявок. И сейчас наша задача — вместе с газовиками обеспечить их исполнение в установленные сроки. Поскольку пуск голубого топлива в каждый дом — это улучшение качества жизни туляков и значительная экономия их семейного бюджета, а также комфортная жизнь семей.

Как идет газификация Тулы

На сегодняшний день от жителей Тулы принято 1449 заявок на догазификацию, из них 1374 переведены в договоры. 1012 договоров уже исполнено, выполнено 533 подключения.

Наибольшее количество объектов выполнено в Зареченском округе (38%), на втором месте — Пролетарский (30%). В Привокзальном округе — 21,5%.

Большие работы по догазификации проведены в пос. Михалково и пос. Лихвинка Привокзального округа , в деревне Гостеевке Центрального округа .

В Зареченском округе Тулы построены распределительные сети для догазификации Светлых проездов. Завершены работы по строительству сетей в Баташевских проездах .

В Пролетарском округе введены в эксплуатацию сети и подключены к сетевому газу домовладения по улицам Бежковской, Газовой, Высокой, в 1-м, 2-м и 3-м Газовым проездам и Бытовым проездам.

— Догазификация осуществляется с 2021 года по поручению Президента Российской Федерации. Все обязательства на 2021–2024 годы исполнены в полном объеме, работы ведутся в соответствии с графиками производства работ, — рассказал гендиректор АО «Тулагоргаз» Василий Большов. — С 2024 года догазификацию расширили: теперь она распространяется на дачные кооперативы — можно газифицировать дом в СНТ для постоянного проживания. На их догазификацию подано 288 заявок и заключено 247 договоров. Мы утвердили планы этой большой работы, Тулагоргаз уже приступил к проектированию по объектам, которые будут реализованы в 2025 году.

В соответствии с утвержденным правительством Тульской области планом потенциал догазификации в Туле составляет более 1425 адресов и 630 домовладений на территориях СНТ.

В Тульской области действуют меры государственной поддержки жителей в виде компенсации затрат на газификацию.