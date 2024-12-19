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Как будет организована парковка в Туле в новогоднюю ночь

Как будет организована парковка в Туле в новогоднюю ночь

Публикуем схему.

В новогодние праздники в Туле введут ограничения на движение всех видов транспортных средств и запрет остановки и стоянки:

1) с 23.00 30 декабря 2024 года до 01.00 2 января 2025 года на парковочном пространстве, расположенном на площади Ленина.

2) С 00.00 31 декабря 2024 года до 06.00 1 января 2025 года: 

  • по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
  • по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • на Крестовоздвиженской площади,
  • по ул. Союзной на участке от дома № 9 по ул. Союзной до Крестовоздвиженской площади,
  • в Денисовском переулке,
  • по ул. Революции на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
  • по ул. Благовещенской на участке от Союзного переулка до Благовещенского переулка,
  • в Черниковском переулке, 
  • в Союзном переулке.

В новогодние праздники личный автомобиль можно будет оставить на парковках правительства региона со стороны Крестовоздвиженской площади и со стороны ул. Ф. Энгельса. 

Сюжет: Новый год-2025
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