На площади Ленина начали разбирать ёлку: после демонтажа парковка снова станет больше

30-метровую искусственную ель уберут на хранение до следующего года.

Ёлка работала на главной городской площади с 20 декабря. Ее украшали 70 гирлянд и 1500 игрушек.

Также разбирают и другие новогодние украшения.

По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, после демонтажа елки парковка на площади Ленина будет расширена за счет освободившейся территории до 134 мест (сейчас их 74). Работы по демонтажу будут выполнены до конца недели. Напомним, по выходным дням личный автомобиль можно будет оставить на парковке правительства региона со стороны Крестовоздвиженской площади.