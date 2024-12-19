Дмитрий Миляев. 100 дней после присяги

Что уже сделал глава региона за три месяца после вступления в должность? Какие задачи ставит перед собой и своей командой?

12 сентября 2024 года победивший на выборах Дмитрий Миляев официально вступил в должность губернатора Тульской области, приняв присягу.

— Возглавлять Тульскую область — это большая честь и ответственность. Весь наш регион — это мой дом, моя малая родина. На своем посту я продолжу делать все, чтобы регион не только сохранил уже достигнутые результаты, оставаясь в числе лидеров по многим показателям, но и уверенно развивался дальше. Чтобы экономика области была сильной и самодостаточной, чтобы развивалась социальная сфера и Тульская область была местом, где каждый может комфортно жить, учиться, трудиться и воспитывать детей, — сказал тогда Дмитрий Вячеславович.

И с присущей ему дотошностью системно и ответственно принялся за работу. Он всегда говорил, что нет маленьких проблем, потому что для каждого жителя Тульской области его проблема — самая важная. Поэтому каждый понедельник губернатор ведет личный прием туляков. Такая еженедельная работа в Тульской области выстроена впервые.

Свои рабочие поездки в район он тоже начинает с общения с людьми.

И даже свои аккаунты в соцсетях Дмитрий Миляев ведет лично.

Вечером после работы — дома. Сам читает сообщения в своей группе в ВК, сам отвечает людям, которые ему пишут.

Причем не казенным чиновничьим языком, а просто и доходчиво. Для людей. Кстати, эта практика началась тогда, когда Дмитрий Миляев занимал пост главы администрации Тулы. И до сих пор он не отдает общение в соцсетях на откуп помощникам. Это позволяет видеть изменения, которые происходят в Тульской области, глазами простых туляков. Обратная связь необходима для эффективного управления. Для понимания вопросов, которые на самом деле волнуют людей.

Вот несколько говорящих примеров.

Анастасия Мишкина, мама двоих мальчиков, живет в Пролетарском районе Тулы. Она написала от имени многих мам своего дома и соседних домов обращение к Дмитрию Миляеву в соцсети.

— В июне я написала в «ВК» Дмитрию Вячеславовичу такое сообщение: «От лица всех мамочек из домов по ул. Степанова, 35, ул. Пролетарская, 36, 38, 36-а, просим у Вас о помощи. Нам очень хочется новую детскую площадку. Современную, с покрытием, без песка. Прежняя, подарок от другого губернатора, уже изжила себя. Если нет такой возможности, то хотя бы привести эту в нормальный вид. Двор у нас очень большой, есть много элементов, где детки могут получить травму». В начале декабря у нас появилась новая площадка!

По словам Анастасии, у нее два сына. Один — ему 14 лет — вырос на старой площадке; младший — ему 2 года — с удовольствием гуляет на новой.

— Меня некоторые убеждали, что это не поможет, что там, в соцсетях, отвечает робот. До последнего никто не верил. Я вообще первый раз обратилась. И вот чудо — у нас новая площадка, очень красивая и удобная! Я написала Дмитрию Вячеславовичу: «Дмитрий Вячеславович, спасибо Вам огромное за новую детскую площадку, за Вашу отзывчивость. Успехов Вам и крепкого здоровья!»

Валерий Кучин работает учителем физкультуры в Новопетровской средней школе Каменского района 8 лет. После личного общения с губернатором Дмитрием Миляевым он и его ученики съездили в Тулу на спортивные матчи «Арсенала» и «Тулицы».

— Это моя родная школа. Я ее закончил, потом поступил в наш Тульский педуниверситет и вернулся в школу уже в статусе учителя физкультуры. У нас малокомплектная сельская школа. Но все ребята очень спортивные, занимаются футболом, волейболом, настольным теннисом, зимой катаются на лыжах и коньках. Но ни разу не были на больших соревнованиях. Им очень хотелось посмотреть живьем, как играют спортсмены-профессионалы.

По словам Валерия Кучина, пару лет назад школа получила новый стадион — многофункциональный, с площадкой для мини-футбола.

— Когда к нам в район с рабочим визитом приехал Дмитрий Миляев, он первым делом зашел посмотреть стадион — в каком он состоянии, как там дети занимаются. У нас как раз была тренировка. Он поговорил с ребятами, и они рассказали ему о своей мечте. Нам прислали 20 билетов на футбольный матч «Арсенала» с «Уфой» и на волейбольный «Тулица» — «Динамо» (Краснодар). Глава администрации района выделил автобус. Это было незабываемо! Такие эмоции! И стадион посмотрели, и новый спорткомплекс, где «Тулица» играет. И вдохновились игрой спортсменов, особенно «Тулицы». Некоторые ребята даже решили всерьез посвятить себя спорту.

По словам Валерия Кучина, ребята очень хотят еще посмотреть хоккейный матч, тем более что хоккей в Туле теперь, можно сказать, спорт № 1. Да и сам Ледовый дворец тоже интересен как спортивное сооружение. «Вот бы еще нас на хоккей свозили! Может, прочитает нашу просьбу губернатор?» — рассказал Валерий о мечтах своих учеников из Новопетровской школы.

Екатерина и Юрий Мироновы и их два сына на днях получили новую двухкомнатную квартиру с ремонтом.

— Моя супруга — сирота. Ей должны были выделить жилье, но почему-то дело затягивалось. Мы даже в суд обращались. Но дело с места не сдвигалось: предлагали почему-то жилье маленькой площади, в старых домах где-то в Киреевске или Богородицке... Мы жили в Щекино, снимали квартиру, тут у нас работа, школа и детсад — у нас два сына. Решили написать Дмитрию Миляеву. Он тогда еще врио губернатора был. И буквально на следующий день после обращения — это в июле было — с нами связались из минтруда. 29 ноября мы получили ключи от новой, просторной, светлой, теплой квартиры в Туле. С ремонтом! Въезжай и живи! Что мы и сделали три дня назад.

По словам Юрия, первым делом запустили в квартиру кошку Пусю. Пуся новое жилье одобрила.

— Сбылась моя мечта — иметь свое жилье! Первым делом елку поставили — Новый год же скоро. Будем встречать его всей семьей в новой квартире! — говорит счастливая Екатерина.

Еще будучи врио губернатора, Дмитрий Миляев заявил об обновлении программы развития Тульской области до 2030 года. Сформирован план работ на ближайшие годы по всем направлениям.

Особое внимание уделено дорожному строительству, особенно в Туле, где сохраняется проблема транспортного проезда в город. Исторически сложилось, что все въезды в город однополосные. Дмитрий Миляев инициировал работу в этом направлении. Назначена экспертиза проекта по расширению Красных ворот (въезд в Тулу со стороны Москвы). В 2025 году в Туле начнут реконструировать Орловский путепровод. В Тульской области произведен мониторинг состояния мостов в небольших населенных пунктах. Определено 60 объектов, которые будут поступательно ремонтировать.

В 2025 году в Узловой запланирована сдача путепровода через железную дорогу. Он решит проблему с пробками и безопасностью в городе.

В 2025 году в Новомосковске начнется реконструкция магистральных улиц — Куйбышева, Пашанина и Рязанского шоссе, — которые обеспечивают связь крупнейших предприятий Новомосковска с регионами РФ и транзитный трафик по направлению Тула — Рязань.

Главной целью своей работы сейчас Дмитрий Миляев считает решение демографической задачи, повышение рождаемости, стимулирование первых рождений в более раннем возрасте и увеличение числа многодетных семей. По его инициативе уже приняты и будут действовать с 2025 года новые меры поддержки:

Прокат товаров для новорожденных. Компенсация расходов на аренду жилья для молодых семей (при рождении первого ребенка — 50% стоимости затрат на найм, при рождении второго ребенка — 75% до момента исполнения ребенку трех лет). Частичное погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка в размере 1 млн руб. (сейчас многодетные семьи могут получить 450 тыс. руб.). Создание центров охраны семьи. Расширение перечня исследования при подготовки к ЭКО.

Дмитрий Миляев предложил установить дополнительную выплату в размере 1 млн рублей женщинам при рождении второго ребенка до достижения ими возраста 25 лет. И 1 млн — при рождении третьего ребенка в возрасте до 28 лет. Поручил проработать вопрос обеспечения путевками будущих мам, которым рекомендовано санаторно-курортное лечение.

Еще одна сфера особого внимания губернатора — поддержка участников СВО и их семей. На XXII съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия» Президент страны Владимир Путин поставил Тульскую область в число лидеров по оказанию помощи участникам СВО и предложил расширить федеральный проект «Время героев», запустив его в регионах России. В Тульской области такой проект уже работает: «Герой 71» был запущен 16 апреля указом губернатора. Он предоставил участникам СВО возможность для личностного и профессионального роста.

5 сентября в Туле был открыт единый Центр по сопровождению участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий иных локальных конфликтов «Герой 71». По поручению Дмитрия Миляева в 2025 году будут открыты филиалы Центра в Новомосковске, Алексине, Ефремове, Суворове и Киреевске.

По инициативе губернатора в Тульской области введено 70 мер социальной поддержки участников СВО и их семей: 39 финансовых и 31 нематериальная. В том числе:

предоставление жилищного сертификата семьям, проживающим в аварийном жилье;

внеочередное право на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилья многодетным семьям участников СВО, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

единовременная денежная выплата удостоенным награды Тульской области — медали «Доблесть и слава»;

единовременная денежная выплата к Новому году на каждого ребенка участника СВО, ветерана боевых действий в размере 5000 рублей.

Дмитрий Миляев возглавил комиссию Госсовета по направлению «Физическая культура и спорт». Перед Тульской областью стоит задача максимального привлечения жителей к здоровому образу жизни.

В 2024 году начато строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Алексине и Арсеньево. Их планируется сдать в 2025 году.

В рамках программы «Наш район» разработана пятилетняя программа по ремонту и модернизации стадионов в муниципалитетах. К 2029 году планируется привести в нормативное состояние 24 советских стадиона.

В Алексине, Одоеве, Черни и Плавске появятся четыре площадки ГТО.

А еще в Тульской области будут созданы четыре инклюзивные площадки для людей с инвалидностью.

— Все годы, что работает Губернский каток, я хожу на него кататься. Сначала с друзьями, теперь с женой. Здесь и мастер-классы проводят, и под музыку кататься здорово! А еще отлично, что губернатор решил разделить потоки катающихся на две площадки, — все-таки для детей безопаснее кататься на своей площадке. От всех туляков — спасибо губернатору за развитие спорта в регионе! — говорит Антон Комаров.

Продолжится работа по созданию комфортной городской среды.

Для решения точечных проблем Дмитрий Миляев запустил в регионе программу «Наш район». Это программа экстренной помощи муниципалитетам. Теперь каждый год из бюджета Тульской области будут выделять более 1 млрд рублей, чтобы решить те проблемы людей, на которые у районов нет средств.

Например, ремонт дымвентканалов. Сейчас их должны ремонтировать собственники за свой счет. Но для многих выставляемые суммы неподъемны. И в результате от газа в целях безопасности отключают целые подъезды. Теперь по поручению губернатора ремонт дымвентканалов будут производить за счет программы «Наш район». Заявки на 2025 год от муниципалитетов уже собраны. План работ намечен.

Помимо ремонта дымвентканалов, в план работ вошло щебенение автоподъездов к маленьким поселкам, строительство модульных ДК там, где их никогда не было, ремонт водонапорных башен и стадионов эпохи СССР и многое другое.

В 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить не менее 150 дворовых территорий и не менее 105 общественных пространств. А по губернаторской программе «Наш район» в 2025 году запланировано благоустройство не менее 77 дворовых территорий.

Будут реализованы проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Тульской области: «ЦЕНТРпарк» в Болохово, сквер «Звездный» в Новомосковске, «Точка притяжения» в Советске.

В 2025 году в рамках проекта «Чистая вода Тульской области» запланировано заменить и проложить более 60 км сетей водоснабжения, реконструировать и отремонтировать 81 объект водоснабжения в 21 муниципалитете. Будет заменено 46 водонапорных башен, отремонтировано 26 артезианских скважин, реконструирована станция водоподготовки, три водозабора и две насосные станции.

Завершится строительство очистных сооружений в п. Арсеньево и пгт. Славном Арсеньевского района. Кроме того, работы на системах водоотведения будут вестись в Тёплом, Донском, Суворове, Киреевске, Плавске, Ефремове, Туле и Кимовском районе.

Также планируется заменить более 100 км ветхих тепловых сетей. Будут построены три новые котельные.

На переселение граждан из аварийного жилья в региональном бюджете заложены средства, которые позволят в ближайшие три года обеспечить новым жильем 337 человек из Тулы, Донского, Щекинского, Узловского и Киреевского районов, расселив 5909 квадратных метров непригодного жилья.

Ежегодно около 300 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают благоустроенное жилье. Строительство новых домов продолжится в поселках Плеханово и Барсуки. В следующем году будут рассмотрены новые площадки для возведения жилья для детей-сирот.

Помощь в решении квартирного вопроса необходима и молодым семьям. Минимум 200 молодых семей ежегодно смогут улучшать жилищные условия, используя для этого сертификаты.

По поручению Дмитрия Миляева будет проработан вопрос строительства в 2025 году дома для медицинских работников в Ефремове.