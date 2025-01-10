Тулякам рассказали, как правильно утилизировать ёлки

Как правильно утилизировать елки, которые украшали наши квартиры на новогодние праздники, рассказала начальник отдела обращения с отходами в Министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области Евгения Тарасова:

— В Туле, как и всегда, региональными операторами организован вывоз елей и сосен непосредственно с контейнерных площадок. Только необходимо отметить, чтобы граждане не забывали освобождать непосредственно деревья от мишуры, от елочных игрушек. Оставлять елки можно в отсеке для крупногабаритных отходов либо рядом с контейнерной площадкой. Хотелось бы напомнить, что елку не надо засовывать полностью в контейнер, так как это будет мешать своевременному вывозу мусора.

Выброшенные ели будут доставлены в специальные пункты утилизации. После переработки из них получается щепа, которую применяют на особо охраняемых природных территориях для обустройства экологических троп, в центре передержки диких животных (как подстилку в вольерах) и при создании лыжных трасс в зелёных зонах.