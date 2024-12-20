«Миллион за второго ребенка»: Миляев рассказал о новых мерах поддержки молодых мам в Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев анонсировал ряд мер, направленных на стимулирование первых рождений в более раннем возрасте и увеличение числа многодетных семей в регионе в 2025 году.

О проблемах демографии говорили накануне, 19 декабря, Президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Так, в Тульской области введут:

Прокат товаров для новорожденных. Им могут воспользоваться молодые семьи и одинокие родители. Компенсацию расходов на аренду жилья для молодых семей, у которых в новом году родится ребенок. При рождении первого ребенка будет компенсация 50% стоимости затрат на найм, при рождении 2-го — 75%. Мера долгосрочная — пока ребенку не исполнится 3 года. Частичное погашение ипотечного кредита при рождении 3 или последующего ребенка. Общая сумма — 1 миллион рублей. Расширение перечня исследований, которые бесплатно можно пройти при подготовке к ЭКО.

Также в правительстве прорабатывают вопрос об установлении дополнительной выплаты в размере 1 млн женщинам при рождении второго ребенка до достижения ими возраста 25 лет и еще 1 млн — при рождении третьего ребенка в возрасте до 28 лет.