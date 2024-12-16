Губернатор Дмитрий Миляев дал ряд поручений правительству для профилактики зимних рисков

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На оперативном совещании под председательством главы Тульской области обсудили противодействие зимним рискам, в том числе в период новогодних праздников.

Директор ГУ ТО «Ситуационный центр Губернатора Тульской области» Андрей Журавлев рассказал об итогах работы по анализу основных рисков в зимний период, на которые необходимо обратить внимание. Работа проводилась на основе обратной связи и происшествий за последние два года.

Так, зимой больше всего волнуют жителей уборка снега, противогололедная обработка, вывоз мусора, аварийные и плановые отключения систем водоснабжения, электроснабжения и отопления, нарушения графика движения общественного транспорта.

По словам Андрея Журавлева, особое внимание необходимо уделить вопросам обеспечения электроснабжения в Заокском, Ясногорском районах и городском округе Алексин. По вопросам отсутствия теплоснабжения — обратить внимание на социальные объекты.

Еще одним зимним риском является неблагоприятная обстановка на дорогах. Пики ДТП приходятся на период с 1 по 10 января.

Также зимой есть риск застревания автомобилей скорой медицинской помощи.

Возрастает травматизм среди детей и подростков, в том числе от новогодних салютов и петард. Важно помнить о правилах безопасности на водоемах: в этом году ледяной покров водоемов неокрепший.

Возрастает риск пожаров из-за использования отопительных приборов.

— Крайне важно оперативное реагирование всех служб и профильных ведомств на сезонные риски. Особое внимание нужно уделить содержанию дорог, бесперебойной работе транспорта и сферы жилищно-коммунального хозяйства, расчистке подъездов и подходов к больницам, социальным объектам, жилым домам. Эти вопросы должны быть на постоянном контроле, — сказал губернатор Дмитрий Миляев.

Глава региона дал ряд поручений руководителям профильных министерств, ведомств и служб, а также главам муниципалитетов: