Губернатор Дмитрий Миляев дал ряд поручений правительству для профилактики зимних рисков

Директор ГУ ТО «Ситуационный центр Губернатора Тульской области» Андрей Журавлев рассказал об итогах работы по анализу основных рисков в зимний период, на которые необходимо обратить внимание. Работа проводилась на основе обратной связи и происшествий за последние два года.
Так, зимой больше всего волнуют жителей уборка снега, противогололедная обработка, вывоз мусора, аварийные и плановые отключения систем водоснабжения, электроснабжения и отопления, нарушения графика движения общественного транспорта.
По словам Андрея Журавлева, особое внимание необходимо уделить вопросам обеспечения электроснабжения в Заокском, Ясногорском районах и городском округе Алексин. По вопросам отсутствия теплоснабжения — обратить внимание на социальные объекты.
Еще одним зимним риском является неблагоприятная обстановка на дорогах. Пики ДТП приходятся на период с 1 по 10 января.
Также зимой есть риск застревания автомобилей скорой медицинской помощи.
Возрастает травматизм среди детей и подростков, в том числе от новогодних салютов и петард. Важно помнить о правилах безопасности на водоемах: в этом году ледяной покров водоемов неокрепший.
Возрастает риск пожаров из-за использования отопительных приборов.
— Крайне важно оперативное реагирование всех служб и профильных ведомств на сезонные риски. Особое внимание нужно уделить содержанию дорог, бесперебойной работе транспорта и сферы жилищно-коммунального хозяйства, расчистке подъездов и подходов к больницам, социальным объектам, жилым домам. Эти вопросы должны быть на постоянном контроле, — сказал губернатор Дмитрий Миляев.
Глава региона дал ряд поручений руководителям профильных министерств, ведомств и служб, а также главам муниципалитетов:
- при осложнении обстановки переходить на штабной режим работы;
- проверить готовность всех служб к чрезвычайным ситуациям;
- в случае обильных снегопадов привлекать технику сельхозпредприятий;
- спланировать размещение резервных источников снабжения электроэнергией на случай отключений;
- организовать работу дорожных служб, управляющих, ресурсоснабжающих организаций, а также круглосуточный контроль за уборкой снега и наледи на подъездных дорогах к больницам, на общественных и придомовых территориях, на кровлях, контейнерных площадках и подъездах к ним;
- на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних обсудить вопросы снижения травматизма среди детей и подростков, организации безопасных мест для зимнего отдыха ребят (катание на горках, лыжах, катках и др.), в том числе на открытых водоемах; мониторинга и закрытия доступа к заброшенным/ аварийным/недостроенным зданиям, а также на крыши и подвалы домов;
- подготовить и разместить в СМИ, соцсетях и в родительских школьных чатах информацию по профилактике детского травматизма;
- разъяснить детям в школах правила пожаробезопасного поведения;
- обеспечить патрулирование мест выхода людей на лед и установку аншлагов «Выход на лед запрещен»;
- при обходе жилого сектора акцентировать внимание на необходимость соблюдения требований пожарной безопасности при пользовании нагревательными и отопительными приборами, а также печным оборудованием.