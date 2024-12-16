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Читатель Myslo: «На ул. Буденного водитель Lada Granta припарковался на тротуаре»

Читатель Myslo: «На ул. Буденного водитель Lada Granta припарковался на тротуаре»

Продолжаем публиковать материалы из редакционной почты.

Владимир прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» кадры, снятые на ул. Буденного в Туле. На фото видно припаркованный автомобиль Lada Granta.

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«Перекресток ул. Буденного и ул. Демянова, тротуар на углу дома № 94 по ул. Буденного. Дата: 13.12.2024, время 06.15», — сообщил автор снимков. 

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Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Дежурная часть
На ул. Демонстрации водитель резво дважды нарушил ПДД
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Дежурная часть
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вчера, в 19:59, 37 1617 4
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Дежурная часть
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вчера, в 14:02, 15 1539 3
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Дежурная часть
Туляк сообщил об опасно припаркованных авто
14 декабря, в 20:15, 40 2597 1

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Место
Тула

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