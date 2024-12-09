Туляков приглашают на «Вечерний Добродей»

Фото: медиацентр Объединения центров развития культуры Тульской области.

13 декабря «Вечерний „Добродей“» откроет программу новогодних мероприятий Объединения центров и наполнит зимние сумерки в ремесленном дворе «Добродей» праздничным волшебством. Мероприятие проводится в рамках регионального проекта «Музейная зима в Туле».

Гостей ждут интерактивные программы, концерт-выставка, мастер-классы и мастер-шоу, ярмарка и необычные экскурсии.

Иммерсивная экскурсия «Под вопросом» в музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» предложит исследовать традиции деревянного декора домов с закрытыми глазами, воспринимая происходящее на уровне чувств и эмоций.

В центр самого вкусного события у дровяной печи перенесет интерактивная программа «Пляшем от печки». Участники узнают много нового о русской печи, научатся ее растапливать, сфотографируются с ухватом и кочергой.

Об уникальных чайных традициях разных народов поведают национальные орнаменты, ароматные травы и пряности на интерактивной выставке «8 необыЧайных традиций».

Состоится концерт-выставка «Свой наряд, свои и песни» народного фольклорного ансамбля «Дежа». Прозвучат традиционные песни Тульской области. Фотовыставка «Свое к лицу» представит традиционный женский костюм региона и еще больше погрузит зрителей в атмосферу прошлых столетий.

Экскурсия «Свет окна» даст возможность заглянуть в окна с резными наличниками и узнать, как жили туляки более столетия назад. Также гостей ждет выставка-игра «Код Левши», знакомящая с традиционными промыслами и ремеслами Тульской области. Не даст скучать игротека «Деревянные игры». Все желающие примут участие в мастер-классах и мастер-шоу.

На ярмарке можно будет приобрести авторские работы мастеров декоративно-прикладного творчества, а в сувенирной лавке — оригинальные подарки к Новому году.

«Вечерний „Добродей“» туляки и гости предновогодней Тулы смогут также посетить 20 и 27 декабря.

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