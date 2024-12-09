Александр Воронцов: Не бывает прав без обязанностей, а свободы без ответственности

Сегодня 10 декабря отмечается Международный день прав человека. Это достаточно молодой праздник, ему немногим больше 70 лет. А 12 декабря мы будем отмечать День Конституции, основного закона страны, гаранта наших прав и свобод.

Накануне этих дат мы поговорили с Александром Воронцовым, заместителем председателя Общественной палаты Тульской области, о правах граждан, о мониторинге ситуации с соблюдением прав и свобод в стране. И роли общественников в этой работе.

Если посмотреть Закон об Общественной Палате, то в нем не прописано, что Общественная Палата может вмешиваться в ситуации, где нарушают права граждан. И как это не парадоксально, в этом Законе не прописаны формы работы с обращениями граждан. Главная задача Общественной Палаты в сфере прав граждан – формирование доклада о состоянии гражданского общества по итогам года.

Как именно формируется доклад и определяется состояние гражданского общества? Как и на основании чего члены палаты определяют «болевые точки» общества?

Начну с того, что этот доклад кардинально отличается от отчетных докладов о деятельности таких структур как уполномоченный по правам человека или ребенка. Доклад, который готовит Общественная палата – это не отчет о проделанной работе, а анализ состояния гражданского общества здесь и сейчас. Доклад дает ответы на многие вопросы, например, насколько тесно и эффективно гражданское общество взаимодействует с властью, слышит ли власть людей.

Причем исходя из того, как формируется палата – есть представители общественных организаций, а также общественники, рекомендованные законодательной и исполнительной ветвями власти – взгляд на проблематику общества получается очень широкий.

Ведь 45 человек представляют различные сферы некоммерческого сектора и сталкиваются с самой разной проблематикой в своей деятельности.

Еще один нюанс. Все члены ОП разделены на 12 профессиональных комиссий, которые учитывают разные стороны жизни общества и профессиональной сферы – ЖКХ, медицина, образование и проч. В комиссиях работают люди с большим опытом профессиональной деятельности в этих сферах.

Ну и конечно еще один источник информации для составления доклада о состоянии гражданского общества - личные приемы граждан и работа с обращениями. Мы принимаем сигналы от граждан и реагируем на них, пропуская их через себя. Кому-то посоветуем обратиться в ту или иную инстанцию, подкрепив обращение гражданина сопроводительным письмом от палаты. Или даем «дорожную карту» - как действовать в правовом поле для решения проблемы. Или просто проконсультируем человека по его вопросу. Так получилось, что отсутствие четко регламентированной формы ответа на обращение дает более широкое поле действий, более широкий выбор из нескольких вариантов действенной помощи гражданам.

Также мы взаимодействуем со всеми уполномоченными - по правам человека, по правам детей, по правам предпринимателей. У нас подписаны договоры о взаимодействии с прокуратурой, УМВД, профсоюзами, нотариальной палатой.

Особо отмечу взаимодействие с Ассоциацией юристов России и ее региональным отделением. Если у обращающихся в ОП ТО вопросы в сфере юриспруденции, то нам помогают члены АЮР - практикующие юристы, адвокаты, нотариусы, юридические компании. В Туле совместные приемы с АЮР члены Общественной Палаты ведут в приемной правительства Тульской области каждый вторник, с 15 до 18 ч. Это бесплатно.

А еще уже 10 лет в регионе работают приемные Общественной Палаты в муниципальных образованиях. Тоже совместно с АЮР. Такие приемы организованы на местах, чтобы юридическая помощь была реально бесплатной, чтобы гражданам не нужно было тратиться даже на проезд до Тулы.

С какими проблемами приходят туляки к членам Общественной Палаты? С разными. Как говорится, проблемы надо решать по мере их поступления. Конечно, никуда не уйдешь от проблем ЖКХ – с ветхим жильем, капремонтом, коммунальной инфраструктурой. Дорожное строительство, особенно в сельской местности. Здравоохранение, несмотря на строительство крупных новых медучреждений - вопросы о доступности и качестве медпомощи остаются.

Сейчас появилась новая проблематика – защита и поддержка участников СВО, их жен и детей, в том числе по выплатам, оформлению документов на получение статуса ветерана СВО и проч. Отмечу, что Тульская область по этому направлению в лидерах с сравнению с другими регионами. У нас один из самых крупных пакетов мер поддержки этой категории граждан.

Члены Общественной Палаты России и комиссии по общественной безопасности ОП РФ, в которую я вхожу, обратили внимание на некий диссонанс в предоставлении помощи и поддержки ветеранам, участникам СВО и ветеранам других военных конфликтов. В декабре 2021 года мы выступили с проектом о поддержке ветеранов силовых служб. А когда в марте 2022 года появилась еще одна льготная категория граждан – участников СВО, мы выступили за то, чтобы не было разделения между ветеранами боевых действий. Ветераны и участники боевых действий должны иметь равные права в получении поддержки. Такой посыл мы получили и от Президента страны.

У нас есть Закон об общественном контроле, в котором прописаны различные формы обсуждения социально значимых вопросов и проектов, например, общественные слушания, общественные обсуждения. Участие в таких мероприятиях показывает, насколько гражданское общество зрелое. Например, в Тульской области общественники вынесли на обсуждение создание «зеленого пояса». И решение о создании такого пояса после обсуждения приняли депутаты Тульской облдумы. Или еще пример серьезного подхода к решению проблемы благоустройства – обсуждение проектов общественно значимых пространств в городах и населенных пунктах. В Ефремове общественный совет выступил с предложением преобразования и благоустройства парка, поддержал в этом главу администрации. Сейчас новое общественное пространство радует ефремовцев и гостей города.

Чем я горжусь как член Общественной палаты? Наверное, тем, как мы провели общественное наблюдение за выборами. Впервые это было в 2018 году – Общественная палаты подготовила и выставила на участки общественных независимых наблюдателей. Это были не представители политических партий или кандидатов, а обычные граждане с активной жизненной позицией. Реальные представители гражданского общества.

На недавних выборах этот процесс был отлажен полностью: организован специальный штаб наблюдения на базе Общественной палаты. Штаб проводил выезды мониторинговых групп на все УИКи и во все муниципальные образования.

Считаю, права и свободы граждан не отделимы от обязанностей и ответственности. Люди должны чувствовать ответственность перед собой и другими, только тогда мы сможем построить гармоничное общество